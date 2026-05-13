Kjósendum Viðreisnar í Reykjavík hugnast miklu frekar að mynda meirihluta með vinstri flokkum en hægri flokkum að loknum kosningum samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Flokkurinn gæti verið í lykilstöðu varðandi meirihlutamyndun.
Í nýrri Maskínukönnun var kannað hvaða flokk kjósendur myndu helst vilja sem samstarfsflokk. Tæplega helmingur Sjálfstæðismanna vill vinna með Miðflokknum á meðan Samfylkingarfólk horfir helst til Viðreisnar og Vinstrisins.
Meirihluti kjósenda Vinstrisins myndi vilja vinna með Samfylkingu, tæplega helmingur kjósenda Viðreisnar vill samstarf með Samfylkingu en tæplega þriðjungur með Sjálfstæðisflokknum.
Miðflokkskjósendur eru langspenntastir fyrir samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og meirihluti Framsóknarkjósenda sömuleiðis. Pírötum líst best á Sósíalista, Flokki fólksins á Sjálfstæðisflokkinn og Sósíalistum á Vinstrið.
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, ræðir niðurstöður könnunarinnar í kvöldfréttum Sýnar.
