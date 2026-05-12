Innlent

Sund­höllinni lokað í mánuð

Samúel Karl Ólason skrifar
Sundhöll Reykjavíkur verður lokað bróðurpartinn af júní.
Sundhöll Reykjavíkur verður lokað bróðurpartinn af júní. Vísir/Arnar

Sundhöll Reykjavíkur verður lokað í tæpan mánuð í sumar vegna viðhalds. Öðrum sundlaugum verður lokað í viku, á mismunandi tímum í sumar, en allar lokanirnar eru vegna hefðbundins viðhalds.

Á vef Reykjavíkur segir að viðhaldslokanir fari fram á sumrin þar sem ekki er hægt að sinna viðhaldi utanhúss á veturna.

Í viðhaldslokunum er farið í viðgerðir á mannvirkjum, málun, múrvinnu og almennt viðhald sem ekki er hægt að framkvæma á opnunartíma.

Sundhöllinni verði lokað frá 26. maí til 21. júní. Öðrum sundlaugum verður lokað í viku.

  • Dalslaug: 1. til 7. júní.
  • Árbæjarlaug: 8. – 15. júní
  • Grafarvogslaug: 15. – 23. júní
  • Vesturbæjarlaug: 23. júní – 30. júní
  • Klébergslaug: 24. – 30. ágúst
  • Laugardalslaug: 24. – 30. ágúst
Reykjavík Sundlaugar og baðlón

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið