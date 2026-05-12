Sundhöll Reykjavíkur verður lokað í tæpan mánuð í sumar vegna viðhalds. Öðrum sundlaugum verður lokað í viku, á mismunandi tímum í sumar, en allar lokanirnar eru vegna hefðbundins viðhalds.
Á vef Reykjavíkur segir að viðhaldslokanir fari fram á sumrin þar sem ekki er hægt að sinna viðhaldi utanhúss á veturna.
Í viðhaldslokunum er farið í viðgerðir á mannvirkjum, málun, múrvinnu og almennt viðhald sem ekki er hægt að framkvæma á opnunartíma.
Sundhöllinni verði lokað frá 26. maí til 21. júní. Öðrum sundlaugum verður lokað í viku.