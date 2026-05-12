Opnun nýs Vestfjarðavegar um Gufudalssveit seinkar enn og tilkynnti Vegagerðin í dag að brýrnar yfir Djúpafjörð og Gufufjörð, sem leysa eiga af Ódrjúgsháls, yrðu ekki tilbúnar fyrr en í árslok 2028.
Þetta kom fram í kvöldfréttum Sýnar. Endurnýjun þjóðvegarins um Gufudalssveit var reyndar í gíslingu deilna um Teigsskóg í tvo áratugi. En eftir að höggvið var á þann hnút árið 2021 vonuðust ráðamenn Vegagerðarinnar til að heildarverkinu lyki þremur árum síðar, árið 2024.
En það gekk ekki eftir og þegar opnun Þorskafjarðarbrúar var fagnað haustið 2023 var þáverandi innviðaráðherra kominn með nýtt ártal á verklok.
„Í síðasta lagi verður allt búið 2027, vonandi 2026, en það fer auðvitað eftir því hversu hratt og vel gengur,“ sagði Sigurður Ingi Jóhannsson eftir að hafa klippt á borðann.
Síðustu verkþættirnir, að þvera Djúpafjörð og Gufufjörð, eru reyndar langt komnir. Lokaútboðið, smíði 210 metra langrar bogabrúar yfir Djúpafjörð, hefur hins vegar dregist.
Góðu fréttirnar eru þær að í dag tilkynnti Vegagerðin að stefnt væri að því að bjóða út smíði brúarinnar í næstu viku. Vondu fréttirnar eru hins vegar þær að Vegagerðin tilkynnti samtímis að brúin ásamt vegtengingum frá Hallsteinsnesi yfir á Skálanes yrði ekki tilbúin fyrr en í lok árs 2028, eins og fram kom hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Þetta þýðir að vegfarendur á leið um sunnanverða Vestfirði þurfa áfram að aka um hinn illræmda Ódrjúgsháls, ekki bara út þetta ár, heldur allt næsta ár og allt þarnæsta ár einnig, eða í tvö og hálft ár til viðbótar hið minnsta. Langþráð stytting Vestfjarðavegar bíður einnig, en verkefninu var ítarlegar lýst í þessari frétt í mars:
Vegagerðin hyggst í næsta mánuði bjóða út smíði 210 metra langrar brúar yfir Djúpafjörð á sunnanverðum Vestfjörðum. Hún verður ein svipmesta brú landsins en jafnframt lokaáfanginn í einhverri umdeildustu vegagerð á Íslandi.
Smíði tveggja steyptra brúa á Vestfjarðavegi um Gufudalssveit, yfir Gufufjörð og Djúpafjörð, tefst um þrjá mánuði hið minnsta. Ástæðan er óleyst kærumál vegna verkútboðsins en Vegagerðin hafnaði tveimur lægstu tilboðunum.
Gleði ríkti í Þorskafirði í dag þar sem fagnað var opnun nýrrar brúar yfir fjörðinn, átta mánuðum á undan áætlun. Brúin styttir Vestfjarðaveg um tíu kílómetra.