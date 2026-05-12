Hætta var talin á að fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík strandaði, eftir að það fékk veiðarfæri í skrúfuna undan Búlandshöfða í dag.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að klukkan 12:16 í dag hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi.
Fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík hafi fengið veiðarfæri í skrúfuna skammt undan Búlandshöfða og hafi rekið hægt að landi. Skipið hafi verið rétt rúma eina og hálfa sjómílu frá landi þegar stjórnstöð Landhelgisgæslunnar kallaði út áhöfn björgunarskipsins og hætta talin á að skipið strandaði. Sex manns hafi verið um borð.
Björgunarskipið hafi verið farið úr höfn á Rifi klukkan 12:23, aðeins sjö mínútum eftir útkall, og skipstjóri þess hafi strax sett á fulla ferð austur í átt að Búlandshöfða.
„Tuttugu mínútum síðar var Björg komin að Ólafi sem var þá rétt um 0,7 sjómílur frá landi. Taug var komið á milli skipanna og Björg hóf að taka létt í Ólaf meðan áhöfn Ólafs dró inn nótina, til að halda honum frá því að reka nær landi. Þegar nótin var komin um borð var stefnan sett á Ólafsvík þangað sem skipin komu rétt fyrir klukkan 15 í dag.“
Björgin hafi svo verið komin í heimahöfn á Rifi um fimmtán mínútum síðar þar sem hún hafi verið gerð klár fyrir næsta útkall.