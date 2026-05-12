„Þetta er bara venjuleg taugaveiklun og það á að hræða borgarbúa frá því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn,“ segir Brynjar Níelsson, sem skipar þriðja sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg, um skrif Þórðar Snæs Júlíussonar, framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar.
Þórður er með aðsenda grein á Vísi í dag undir fyrirsögninni „Það eina sem mun gerast strax er að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að selja eignir ykkar“.
Komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda mun hann, að mati Þórðar, selja mikilvæg fyrirtæki úr samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og að flokkurinn hafi á landsvísu boðað að selja stóra hluti í Rarik og Landsneti.
Ljóst er að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins kynnti fyrr í vetur hagræðingartillögur Sjálfstæðisflokksins þar sem kom fram að hægt yrði að fá 680 milljarða í ríkissjóð með sölu eigna og voru Landsnet og Rarik nefnd í því samhengi.
Í stefnu borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningar er sala Carbfix, dótturfyrirtækis Orkuveitunnar, á fjögurra ára áætlun flokksins og að Orkuveitan sinni aðeins kjarnastarfsemi í þágu borgarinnar. Lögð er til sala á Malbikunarstöðinni Höfða.
Ekki er þó talað um að selja Orkuveituna sjálfa eða önnur fyrirtæki hennar. Borgarstjórnarflokkurinn ætlar hins vegar á þessu fjögurra ára plani sínu að ráðast í frekari raforkuframleiðslu á vettvangi Orkuveitunnar og sjá borgarbúum fyrir rafmagni á hagstæðum kjörum. Þá á að ráðast í innviðaskuld í veitukerfum og tryggja aðhald og fjárfestingu til framtíðar á vettvangi Orkuveitunnar.
Brynjar stakk niður penna á Facebook til að bregðast við þessum skrifum Þórðar Snæs, en Brynjar segir þau til marks um taugaveiklun innan Samfylkingarinnar, í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur mælst með mikið forskot á Samfylkinguna í skoðanakönnunum í aðdraganda kjördags.
„Það er ekkert leyndarmál að Sjálfstæðisflokkurinn vill selja eignir sem borgarbúar hafa ekki not af og eitthvað verð fæst fyrir. En það á ekki við um Orkuveituna sem er ekki í eðlilegu samkeppnisumhverfi,“ segir Brynjar í samtali við Vísi.
Orkuveitan sé ekki í eðlilegu samkeppnisumhverfi en annað eigi við um malbikunarstöðina.
Brynjar nefnir hins vegar að þetta sé ekki fyrsta kosningabaráttan sín og hann hafi áður orðið vitni að álíka taugaveiklun.
„Það á að hræða borgarbúa frá því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn með þeim rökum að hann ætli sér að selja Orkuveituna eða Faxaflóahafnir. Það hvarflar hins vegar ekki að okkur. Ef við seljum eignir, þá seljum við það bara ef það fæst eitthvað verð fyrir. Ef það eru einhverjar eignir sem eru ekki not fyrir, þá er betra að fá endurgjald fyrir það heldur en að eiga það,“ segir Brynjar.
Skrif Þórðar eru þá ekki eina merkið um taugaveiklun að mati Brynjars, heldur bendir hann líka á skrif sem birtust undir liðnum „Orðið á götunni“ á vef DV. Fyrirsögnin er „Skítabomban sem Sjálfstæðisflokkurinn plantaði sprakk í andlitið á honum.“
Þar eru leiddar að því líkur að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hafi verið sú sem kom upplýsingum um kortanotkun borgarstjóra, Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, í fjölmiðla.
„Við í Sjálfstæðisflokknum elskum Heiðu Björg og viljum hafa hana sem lengst á lista Samfylkingarinnar,“ segir Brynjar af sinni alþekktu kaldhæðni og vísar þá væntanlega til þess að Heiða njóti ekki mikils kjörfylgis. Það sé því ekki í hag Sjálfstæðisflokksins að koma af stað fjölmiðlaumfjöllun sem myndi leiða til þess að hún yrði ekki lengur í forsvari fyrir Samfylkinguna. Fram kom í skoðanakönnun í desember síðastliðnum að aðeins tvö prósent aðspurðra vildu Heiðu Björgu sem borgarstjóra.
Þá var einnig sagt frá því í Orðinu á götunni í gær að Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, muni ekki staldra lengi við í bæjarmálunum að loknum kosningum heldur demba sér beint í slaginn um formannsstól Sjálfstæðisflokksins. Þá var því haldið fram í Orðinu á götunni að „Miðflokksarmur“ Sjálfstæðisflokksins kalli eftir því.
Brynjar segir þessi skrif enn eitt dæmið um taugaveiklunina sem sé búin að grípa um sig. Ásdís sé gríðarlega sterk í Kópavogi en Vísir birti skoðanakönnun um fylgi flokkanna í síðustu viku en þar kom fram að Sjálfstæðisflokkurinn, leiddur af Ásdísi, mælist með 37,3 prósent og er þar með búinn að bæta við sig 33,3 prósentum.
Brynjar metur líkur Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningar talsverðar þrátt fyrir þessi skrif.
„Flestir átta sig á því að það verða ekki breytingar í Reykjavíkurborg nema Sjálfstæðisflokkurinn komi sterkur út úr þessum kosningum. Það kemur síðan bara í ljós á laugardag hvort fólk vilji breytingar eða það sama aftur. Það er jú eftir allt saman fólkið í borginni sem ræður þessu,“ segir Brynjar að lokum.