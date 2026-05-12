Sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Reykjanesbæjar segir að bæjarfulltrúi og frambjóðandi Samfylkingarinnar í bænum hafi lýst því yfir að hann vildi helst fara með hann „bak við húsvegg og skjóta.“
Orðin hafi Hjörtur Magnús Guðbjartsson látið falla í heimsókn til ónefnds verktakafyrirtækis í Reykjanesbæ en hann er í öðru sæti á lista Samfylkingarinnar. Hjörtur hafi síðar haft samband við Guðlaug Sigurjónsson sviðsstjóra og beðist afsökunar. Mbl.is greindi fyrst frá.
Honum hafi brugðið að heyra af þessu en Samfylking situr í meirihluta í Reykjanesbæ.
„Sérstaklega af því að þetta er fulltrúi meirihlutans, þannig að ég er að vinna með þessu fólki.“ Guðlaugur heyrði af atvikinu eftir fundinn og upplýsti í kjölfarið yfirmann sinn.
„Ég sendi á bæjarstjórann og oddvita meirihluta og tilkynnti þeim um þetta og að mér þætti þetta frekar viðurstyggilegt.“
Guðlaugur segir að málinu sé lokið af hans hálfu eftir að Hjörtur bað hann afsökunar í símtali. „Þetta er bara gleymt og grafið.“
Hann gerir athugasemd við að slík harka birtist í sveitarstjórnarumræðunni.
„Mér finnst það svona fulllangt gengið. Það eru aðrar leiðir til að losna við mann ef það er, annað en að hóta skoti.“
„En þetta er bara eins og þegar menn blasta einhverju út og eru kannski ekki alveg með filterinn á, svona kaffistofuspjall. Þannig að maður skilur það svo sem líka,“ bætir Guðlaugur við.
„Við eigum svo sem í fínu samstarfi, það er ekkert að því.“
Guðlaugur vildi ekki nefna hjá hvaða verktakafyrirtæki atvikið átti sér stað.
„Auðvitað er þetta verra þegar fulltrúi meirihluta er að segja þetta. Ég myndi alveg skilja ef að þetta væri nýr flokkur að koma sér inn og ætla sér í einhverjar hreinsanir, það væri svolítið annað.“
Ekki náðist í Hjört við vinnslu fréttarinnar.
