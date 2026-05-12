Skemmdarvargarnir skildu eftir manifesto

Skemmdarvargar sem brutust inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi skildu eftir manifesto, svokallaða stefnuyfirlýsingu á staðnum. Framkvæmdastjóri Stjörnugríss segir aðkomuna hafa verið ljóta og nýr veruleiki blasa við fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hér á landi.
„Eignatjónið er kannski aukaatriði í þessu, en að skapa svona aðstæður og skemma umhverfi dýranna og valda þeim þjáningu og sársauka, það er ófyrirgefanlegt,“ segir Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri Stjörnugríss. Hann segir að þeir telji að brotist hafi verið inn um nóttina á milli eitt og tvö.
Í tilkynningu frá Stjörnugrís í morgun kom fram að verksummerki bendi til þess að brotið hafi verið framið undir yfirskini dýravelferðar. Geir segir að bréf hafi verið skilið eftir á vettvangi sem gefið hafi þetta til kynna.
Hvað kom fram í þessu bréfi?
„Þetta var eitthvað manifesto. Lögreglan er með þetta bréf, en ég tjái mig ekki um það hvað stóð í því á þessu stigi málsins,“ segir Geir sem bætir því þó við að engar kröfur hafi verið lagðar fram í bréfinu. Geir segir að öryggisgæsla á svæðinu verði alfarið endurmetin, en hún hafi hingað til verið lítil sem engin.
„Þetta er náttúrulega nýr veruleiki sem er kominn upp og menn hafa áhyggjur af þessari þróun, bæði bændur og búalið og jafnvel fleira og að sjálfsögðu munum við bregðast við í framhaldi. Það er greinilega ekki nóg að hafa læstar hurðir og tryggja þannig öryggið, það þarf að vera eitthvað annað sem kemur til, því miður.“
Hann segir ljóst að innbrotið muni valda fyrirtækinu töluverðu tjóni á næstunni.
„Þetta á náttúrulega eftir að koma í ljós á næstu dögum og vikum hvaða áhrif þetta hefur vegna þess að þegar er farið inn í svona bú og sköpuð þvílík ringulreið og gengið á öryggi dýranna, þá mun það hafa áhrif á framleiðsluna á næstu vikum.“
Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.