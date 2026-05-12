Helgi Bjartur Þorvarðarson hefur áfrýjað niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness til Landsréttar. Það staðfestir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari.
Helgi Bjartur var í apríl dæmdur í tólf mánaða fangelsi fyrir að brot gegn tíu ára dreng í Hafnarfirði. Níu mánuðir dómsins voru bundnir skilorði. Hann var ekki sakfelldur fyrir að nauðga drengnum heldur fyrir kynferðislega áreitni í hans garð.
Fjölskipaður dómur Héraðsdóms Reykjaness taldi ekki unnt að slá því föstu að Helgi Bjartur Þorvarðarson hefði gerst sekur um háttsemi sem flokka megi sem önnur kynferðismök en samræði þegar hann braust inn til tíu ára drengs í Hafnarfirði og lagðist upp í rúm til hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni í stað nauðgunar og var dæmdur til tólf mánaða fangelsisvistar, þar af eru níu mánuðir skilorðsbundnir.
Foreldrar barnsins sögðu í viðtali við Ríkisútvarpið í kjölfarið að þeir teldu dóminn vera áfall. Réttarkerfið hefði brugðist og ekki tryggt öryggi barns þeirra. Þau túlki dóminn þannig að barni þeirra sé ekki trúað.
Verjandi Helga, Oddgeir Einarsson hæstaréttarlögmaður, sagði eftir dóminn að fjölmiðlaumfjöllun um mál Helga hefði verið villandi. Í yfirlýsingu til Vísis sagði hann í yfirlýsingu að niðurstaðan væri sú að skjólstæðingur hans hefði verið sýknaður af öllum alvarlegustu ákæruatriðunum og sleppt úr gæsluvarðhaldi að dómnum uppkveðnum.
Foreldrar tíu ára drengs í Hafnarfirði urðu fyrir miklum vonbrigðum þegar héraðsdómur hafnaði kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald yfir karlmanni sem hefur verið ákærður fyrir að brjóta kynferðislega á drengnum. Þau upplifa sig í fangelsi á heimili sínu meðan maðurinn gangi laus. Þá telja þau minni hans afar valkvætt varðandi hvað gerðist örlagaríka nótt í september. Heimsókn til vændiskonu sé í fersku minni en innbrot á heimili þeirra með öllu gleymt.
Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gegn tíu ára dreng á heimili þess síðarnefnda í Hafnarfirði hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. Landsréttur sneri við úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem hafði áður hafnað kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald.
Gæsluvarðhald yfir Helga Bjarti Þorvarðssyni, sem hefur verið ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði, hefur verið framlengt til 3. apríl. Aðalmeðferð í málinu hefst eftir tvær vikur.