Verjanda Helga Bjarts nóg boðið

Umfjöllun fjölmiðla um mál Helga Bjarts Þorvaldssonar sem dæmdur var fyrir kynferðislega áreitni gegn dreng í Hafnarfirði hefur vægast sagt verið villandi að sögn verjanda Helga. Hann segist sjá sig knúinn til að stíga fram og benda á nokkrar staðreyndir í málinu vegna þess sem hann segir vera rangfærslur foreldra brotaþola í viðtölum.
Dómur féll í málinu í síðustu viku. Fjölskipaður dómur Héraðsdóms Reykjaness taldi ekki unnt að slá því föstu að Helgi Bjartur Þorvarðarson hefði gerst sekur um háttsemi sem flokka megi sem önnur kynferðismök en samræði, þegar hann braust inn til tíu ára drengs í Hafnarfirði og lagðist upp í rúm til hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni í stað nauðgunar og var dæmdur til tólf mánaða fangelsisvistar, þar af eru níu mánuðir skilorðsbundnir.
Foreldrar barnsins sögðu í viðtali við Ríkisútvarpið í kjölfarið að þeir teldu dóminn vera áfall. Réttarkerfið hefði brugðist og ekki tryggt öryggi barns þeirra. Þau túlki dóminn þannig að barni þeirra sé ekki trúað.
Í yfirlýsingu til Vísis segir Oddgeir Einarsson hæstaréttarlögmaður og verjandi að dómurinn hafi verið birtur almenningi og niðurstaðan sú að skjólstæðingur hans hafi verið sýknaður af öllum alvarlegustu ákæruatriðunum og sleppt úr gæsluvarðhaldi að dómnum uppkveðnum.
„Skjólstæðingur minn er fjögurra barna faðir á fimmtugsaldri sem aldrei áður hefur verið grunaður um að hafa kynferðislegan áhuga á börnum. Hverjum sem les þennan dóm má vera ljóst að þrátt fyrir sakfellingu um kynferðislega áreitni er einnig um þann möguleika að ræða að maður hafi drukkið sig í óminnisástand og endað á heimili fyrrum samstarfskonu, sem hann hafði verið í samskiptum við fyrr um nóttina, tekið í aftanverðan buxnastreng manneskju sem lá í rúmi og horfið á brott um leið og hann hafi áttað sig á að um barn var að ræða. Þrátt fyrir að öll atburðarrás kvöldsins, sem og frásögn brotaþola, geti stutt þá mögulegu atburðarrás hafa fjölmiðlar ekki greint frá þeim staðreyndum málsins.“
Lögmaðurinn segir í yfirlýsingunni að á þeim átta mánuðum sem liðnir séu frá því að málið hafi komið upp hafi foreldrar brotaþola margítrekað farið í viðtöl í fjölmiðlum og fjallað ítarlega um málið. Meðal annars látið fjölmiðlum té valin gögn úr viðkvæmu sakamáli.
„Hefur umfjöllun sú sem birtist í fjölmiðlum verið vægast sagt villandi. Hefur skjólstæðingur minn ekki viljað tjá sig um málið á opinberum vettvangi fyrir utan eina almenna yfirlýsingu til að undirstrika að það væri fleira í málinu en komið hefði fram og að dómstólar myndu taka afstöðu til þess. Hafði skjólstæðingur minn ekki í hyggju að fjalla frekar um málið.“
Hann segir að hins vegar hafi enn og aftur birst rangfærslur í viðtali við foreldra brotaþola í kvöldfréttatíma RÚV þann 16. apríl.
„Þar sem fullyrt að skjólstæðingur minn hefði gert hluti sem sérstaklega er tekið fram í dómnum að hann sé sýknaður af eins og að káfa á kynfærum barns. Af þessum sökum finnst mér ég knúinn sem verjandi skjólstæðings míns að stíga fram og benda á nokkrar staðreyndir í málinu sem unnt er að sannreyna með því að lesa dóminn.“
Hann segir að í fyrsta lagi liggi fyrir að eina DNA úr skjólstæðingi sínum sem hafi fundist á vettvangi hafi verið á aftanverðum buxnastreng brotaþola. Hann segir rétt að taka fram að þrátt fyrir að í opinberri umfjöllun um málið hafi verið talað um lífssýni úr ákærða í buxum brotaþola þá hafi ekki verið um að ræða sæði heldur lífssýni (DNA) sem virðist hafa komið af höndum skjólstæðings hans eftir að hann hafi gripið í buxnastrenginn.
„Allar fullyrðingar um að skjólstæðingur minn hafi gert eitthvað meira en að taka í buxnastrenginn og sleppa honum síðan þurfa að byggjast á öðrum sönnunargögnum. Í þessu máli er þar ekki við annað að styðjast en framburð brotaþola. Eftirfarandi eru beinar tilvitnanir úr dómi héraðsdóms sem fjalla einmitt um þann framburð:
Hann segir æskilegast að þeir sem vilji móta sér skoðun á málinu lesi einfaldlega dóminn í heild sinni. Segir hann að það hefði til dæmis verið bragur á því ef verkefnastýra hjá Barnaheillum sem hafi veitt Ríkisútvarpinu viðtal um málið hefði gert það áður en hún hafi látið hafa eftir sér að það væri „ómanneskjuleg krafa að frásögn barns af kynferðisbroti sé óaðfinnanleg.“
„Augljóst er af framangreindum dæmum úr framburði brotaþola og raunar mörgum fleiri dæmum að þar var langt því frá að fundið að því að frásögn hans væri ekki óaðfinnanleg. Slíkar fullyrðingar í fjölmiðlum eru í besta falli til þess fallnar að villa um fyrir fólki um niðurstöðu dómsins. Óaðfinnanlegur framburður brotaþola var alls ekki sá mælikvarði sem hinn fjölskipaði dómur héraðdóms miðaði við eins og ljóst er við lestur dómsins.“
Oddgeir segir tvö atriði hér standa upp úr:
„Umdeilanlegt er hvort byggja megi sakfellingu á framburði brotaþola þegar svona háttar á varðandi önnur atriði sem ekki hafa verið beinlínis afsönnuð. Rétt er að hafa í huga að ef brotaþola hefði einfaldlega „trúað“ af dómstólnum og allt lagt til grundvallar sem hann sagði að þá hefði verið hægt að ákæra og dæma fyrir háttsemi sem búið er að sanna að gerðist ekki.“
2. Brotaþoli virðist sjálfur ekki telja skjólstæðing minn hafa ætlað að brjóta gegn barni heldur hafi hann einmitt farið um leið og hann hafi áttað sig á að um barn var að ræða.
„Umdeilanlegt er hvort unnt sé að sakfella einstakling á þeim grundvelli að hann hafi haft ásetning til að brjóta gegn barni sem sjálft virðist einmitt telja að svo hafi ekki verið.“
Oddgeir segir að skjólstæðingur sinn átti sig fyllileg aá því að frumorsökin fyrir þeirri vanlíðan sem þetta mál hafi valdið öllum sem því tengist sé hans með því að hafa farið í ölæði inn á heimili fjölskyldu fyrrum samstarfskonu hans sem hann hafi álitið vera vikonu sína.
„Hann veit að hann er ekki í neinni aðstöðu til að skipta sér að því hvort, hversu mikið og hvernig fólk kýs að tjá sig um málið jafnvel þó málið sé viðkvæmt og talsvert af börnum sem því tengjast óbeint. Hins vegar hefur stöðug fjölmiðlaumfjöllun valdið því að ítrekað hafa líflátshótanir borist og heimilisfang fjölskyldu hans og nöfnum á öðrum fjölskyldumeðlimum hans meðan annars verið dreift á spjallþráðum við fréttir af málinu sem iðulega hafa komið upp eftir hin ítrekuðu viðtöl við foreldra brotaþola,“ skrifar Oddgeir.
„Í þessu ljósi telur skjólstæðingur minn illskiljanlegt það sem fram kemur í dómnum um að vitni segist hafa farið í viðtöl í fjölmiðlum vegna þess að þau hafi viljað „stjórna umræðunni“ um málið og að þau hafi farið í Kastljósþátt til þess m.a. að biðja fólk um að fara varlega gagnvart sakborningum og þau vilji ekki að skjólstæðingi mínum verði gerður skaði. Þó svo foreldrarnir beri enga ábyrgð á hótunum annarra hafa umræddar hótanir þó nær eingöngu komið fram í tengslum við ítrekuð viðtöl við þau. Af þessum sökum er mikilvægt að umfjöllun um málið byggi á staðreyndum.“