Þrjátíu og þriggja metra langt listaverk sem hefur prýtt vegg í Hamraborg í Kópavogi síðustu sjö árin hefur vikið fyrir auglýsingu. Breytingin hefur vakið athygli meðal íbúa en meðal þeirra sem hafa tjáð sig um málið er Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands.
Í færslu sem hún birti á Facebook-síðu sinni í dag segist henni hafa brugðið við breytinguna. Hún hafi áður setið í Lista- og menningarráði Kópavogs en situr nú í 14. sæti á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi.
„Þar höfum við verið áfram um að fjölga útilistaverkum í bænum en ekki fækka þeim! Ef ég man rétt átti verkið aldrei að vera varanlegt en það hefur þó staðið í næstum sjö ár og var alls ekki illa farið – og það sem meira er hafði að mestu verið látið vera af öðrum veggjalistamönnum.
Það hefur mér þótt aðdáunarvert. Ég á leið þarna um næstum daglega og hef því upplifað verkið við allar aðstæður og aldrei man ég eftir veggjakroti á því,“ segir Margrét í færslunni.
Hún segist ósátt við það að „listaverk sem bærinn hefur varðveitt síðustu ár hafi vikið fyrir kosningaauglýsingu meirihlutans á kostnað bæjarbúa“ og þyki ömurlegt að sjá skilaboð sem að hennar mati geti ekki talist annað en pólitísk séu nú á veggnum.
Formaður Menningar- og mannlífsnefndar í Kópavogi, Elísabet B. Sveinsdóttir, segist sjálf ekki hafa frétt af þessu fyrr en í dag, þann 11. maí.
„Þetta kom ekki inn á borð til okkar í nefndinni en mér skilst að þetta sé bara tímabundið og ég ímynda mér að það sé svo eitthvað nýtt sem kemur þarna eftir kosningar,“ segir Elísabet í samtali við blaðamann Vísis.
Hún nefnir þó að upphaflega hafi verið samið um að verkið fengi að vera á sínum stað í þrjú ár. Það sé því löngu búið að uppfylla skilyrði samningsins enda séu komin um sjö ár síðan verkið var afhjúpað.
Á vef Kópavogsbæjar stendur að verkið setji mikinn svip á umhverfið og sé í alfaraleið gangandi og akandi vegfarenda í miðbæ Kópavogs.