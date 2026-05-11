Framtíð um sextíu fyrirtækja og rekstraraðila á Ártúnshöfða er í lausu lofti vegna óvissu um lóðarleigusamninga. Talsmenn þeirra segja gríðarlega hagsmuni í húfi og fjölda starfa undir. Þeir kölluðu frambjóðendur á sinn fund í dag sem voru á einu máli um að staðan þyrfti að skýrast.
Fyrir um tveimur árum óskaði skrifstofa borgarstjóra og borgarritara eftir því að borgarráð heimilaði útgáfu tímabundinna lóðaleigusamninga á Ártúnshöfða því fjöldi þeirra væri útrunninn eða að renna út. Ekki væri tímabært að endurnýja samningana fyrr en nýtt deiliskipulag hefði tekið gildi sem er staðan enn í dag.
Lóðaleigusamningar sem hafa verið endurnýjaðir eru ýmist til 2028, 2033 eða 2040.
Um sextíu lóðir á Ártúnshöfða eru leigulóðir samkvæmt samningum við borgina. Borgin mun hins vegar greiða fyrir um hundrað lóðir á svæðinu þurfi fyrirtækin þar að víkja á næstu árum eða áratugum vegna komandi deiliskipulags. Fyrirtæki sem samþykktu á sínum tíma að greiða t.d. gatnagjöld eru meðal þeirra sem borgin mun greiða svokallað uppgreiðslugjald komi til þess að þau þurfi að víkja.
Fyrirtækjaeigendur og rekstraraðilar á leigulóðunum hittu frambjóðendur í dag til að reyna að átta sig á afstöðu þeirra til málsins.
„Hér hafa lóðaleigusamningar runnið út og við höfum ekki fengið endurýjun á þeim. Og sú endurnýjun sem hefur verið boðin er til þriggja ára eða ýmist til 2028, 2033 eða 2040 og án uppkaupsákvæða sem þýðir að menn standa frammi fyrir því að vera með verðlausa eign,“ segir Borgþór Stefánsson eigandi Vélsmiðjunnar Hörku og talsmaður fyrirtækja og rekstraraðila á Ártúnshöfða.
Aron Wei Quan rekstrarstjóri Fönix er einnig talsmaður fyrirtækja og rekstraraðila á Ártúnshöfða. Hann tekur undir áhyggjur kollega síns.
„Það er ekki hægt að selja eignir, það er erfitt að fara í fjárfestingar eða fara í fjármögnun. Hljóðið í fólki er mjög þungt. Við förum fram á að borgin semji við okkur til lengri tíma til að tryggja stöðugleika eða semji við okkur með uppkaupsákvæði svo hægt sé að tryggja verðmæti á svæðinu,“ segir Aron.
„Það er búið að reyna ná sambandi við borgina í uppundir tvö ár, nú er þolinmæðin á þrotum,“ segir Borgþór.
Frambjóðendum allra framboða var boðið á fund fyrirtækja og rekstrareigenda á Ártúnsholti í dag og mættu fulltrúar allra þeirra nema Viðreisnar. Fulltrúar frá meirihluta og minnihluta sem fréttastofa ræddi við í dag voru allir á einu máli um að það þyrfti að leysa úr málinu.
„Þetta er mjög erfið staða sem mörg fyrirtæki eru hér í. Við þurfum að taka samtalið við þau og komast að því hvaða leið er fær fyrir þau því planið er ekki að keyra fyrirtækin í þrot,“ segir Alexandra Briem formaður borgarráðs og frambjóðandi Pírata.
„Það er fyrirhugað að gera mönnum að rýma sitt húsnæði og koma sér af lóðinni með eigin húsnæði án þess að fá neinar bætur fyrir. Þetta er algjörlega óboðleg staða og við stöndum með fyrirtækjunum hér með lausnir þeirra mála,“ segir Hildur Björnsdóttir frambjóðandi Sjálfstæðisflokks.
„Gagnrýnin er alveg réttmæt og ég held að skipulegsyfirvöld og stjórnvöld megi setjast aðeins niður og skoða hvern samning fyrir sig og leggja þennan kapal til að eyða óvissu. Það er verkefni næsta kjörtímabils,“ segir Líf Magneudóttir formaður umhverfis- og skipulagsráðs og frambjóðandi Vinstrisins.
Aðspurð hvort það hefði ekki mátt gera á síðustu kjörtímabilum svarar Líf:
„Það er auðvitað búið að vera að vinna að þessu og undirbyggja þetta,“
„Þetta er bara lifandi dæmi um það hvernig skipulagsstefna borgarinnar er að ganga af atvinnulífinu dauðu. Hér eru fyrirtækjaeigendur í fullkominni óvissu, þeir geta ekki fengið lán út á eignir eða selt þær því verðlausar ef lóðaleigusamningurinn rennur út. Þeir sinna ekki viðhaldi því óvissan um lóðina er alger,“ segir Einar Þorsteinsson frambjóðandi Framsóknarflokksins.
Aðspurður hvort málið hafi ekki komið inn á hans borð þegar hann var borgarstjóri svarar hann:
„Nei, þetta kom ekki mikið inn á mitt borð þá.“
„Tónninn sem þetta er að gefa er fráleitur. Er þetta það sem lóðaleigendur í Kringlunni mega eiga von á þegar lóðaleigusamningar renna þar út? Eða jafnvel fólk með sín heimili?“ spyr Ari Edwald oddviti Miðflokksins sem segir nálgun borgarinnar í málinu fráleita.