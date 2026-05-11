Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa dregið til baka tillögur um greiðslur til varaborgarfulltrúa sem þeir lögðu fram eftir að fyrsti borgarfulltrúi þeirra sagði skilið við þá í vetur. Fulltrúi þeirra segir tillögurnar lagðar fram eftir kosningar þegar nýr meirihluti verður kominn með umboð.
Helgi Áss Grétarsson fær ennþá greitt fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að hann hafi sagt skilið við hann og gengið til liðs við Miðflokkinn í janúar. Ástæðan er sú aðeins sá sem er kjörinn fyrsti varaborgarfulltrúi flokks fær ákveðna fasta greiðslu á mánuði samkvæmt samþykktum borgarstjórnar.
Fyrstu varaborgarfulltrúar fá greitt sérstaklega þar sem gert er ráð fyrir að þeir sinni ýmsum trúnaðarstörfum fyrir flokka sína.
Sjálfstæðismenn skiptu Helga Áss út úr nefndum og ráðum í kjölfarið en hann hefur setið nokkra borgarstjórnarfundi í fjarveru borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eftir vistarskiptin.
Sjálfstæðismenn lögðu fram tillögur að nokkrum breytingum á samþykktum um stjórn Reykjavíkurborgar sem hefði gert þeim kleift að ákveða hvaða varafulltrúi þeirra fengi greidd föst laun.
Tillögurnar voru lagðar fyrir forsætisnefnd borgarinnar eftir umsagnarferli innan borgarkerfisins á föstudag. Ragnhildur Alda María Vilhjálmdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í nefndinni, dró tillögurnar til baka á sama fundi.
Í samtali við Vísi segir hún að meirihlutinn hafi ekki viljað afgreiða tillögurnar í vetur og ýtt málinu á undan sér. Tillögurnar hafi fyrst nú komið aftur til umræðu eftir meðferð í borgarkerfinu. Of seint hafi verið að afgreiða þær nú þegar styttist í síðasta fund borgarstjórnar á kjörtímabilinu.
„Vinnubrögðin eiga að vera þannig að þegar stutt er í kosningar og fólk svo gott sem umboðslaust að ekki séu teknar stórar stefnumarkandi ákvarðanir,“ segir Ragnhildur Alda.
Því verði tillögurnar lagðar fram aftur eftir kosningar þegar nýr meirihluti með ríkt umboð verði tekinn við.