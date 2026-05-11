Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14 til 16 ára sem talin eru hafa ráðist á konu konu á fimmtugsaldri með höggum og spörkum í biðskýli í Mjóddinni í Reykjavík á fimmtudag. Lögregla segir hópinn áður hafa komið við sögu hjá lögreglu fyrir að vera með almenn leiðindi og dónaskap í Mjóddinni.
Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir lögreglu hafa undir höndum myndbönd af árásinni þar sem ungmennin sex, strákar og stelpur, veitast að konunni með höggum og spörkum og rífa í hár hennar eftir að til orðaskipta hafði komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einnig frásagnir vitna.
Vísir hefur myndir af áverkum konunnar undir höndum en þar er hún með glóðurauga, áverka í hársverði og áverka á hálsi. Samkvæmt heimildum Vísis var áhald notað til að þrengja að öndunarvegi konunnar.
Barnavernd hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennanna en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimilið Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. Enn á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einnig kallaðir til skýrslutöku.
Vitni hafði samband við lögreglu vegna árásarinnar en konan sem varð fyrir árásinni hafði síðar samband við lögreglu og leitaði sér læknishjálpar. Sigrún segir líðan konunnar eftir atvikum góða en hún er með áverka á andliti og líkama eftir árásina.Sigrún segir hluta hópsins hafa áður komið við sögu hjá lögreglu vegna óspekta í Mjóddinni þar sem þau hafi verið með almenn leiðindi og dónaskap í garð þeirra sem eiga þar leið um.