Tók Viktor Bjarka innan við mínútu að skora

Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki Daðason átti skínandi leik er lið hans FC Kaupmannahöfn vann 4-0 sigur á Silkeborg í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Viktor skoraði fyrsta mark leiksins á fyrstu mínútu hans
Íslendingurinn ungi var í byrjunarliði Kaupmannahafnar liðsins í dag og það tók hann innan við mínútu að skora fyrsta mark leiksins. Það gerði Viktor eftir stoðsendingu frá Gabriel Pereira. Draumabyrjun FC Kaupmannahafnar.
Thomas Delaney bætti við öðru marki liðsins á 36.mínútu og mörk frá Youssoufa Moukoko úr vítaspyrnu og svo Viktor Claesson á 85.mínútu innsigluðu svo 4-0 sigur FC Kaupmannahafnar.
Viktor spilaði 75 mínútu í leik dagsins en hann hefur nú skorað þrjú mörk í síðustu fimm leikjum fyrir FC Kaupmannahöfn sem á fyrir höndum bikarúrslitaleik gegn FC Midtjylland á fimmtudaginn kemur.