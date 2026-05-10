Hansi Flick, þjálfari Barcelona, mun stýra liðinu í kvöld gegn Real Madrid þrátt fyrir föðurmissi fyrr í dag. Allt annað en sigur Real Madrid tryggir Barelona spænska meistaratitilinn.
Barcelona sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem greint var frá fráfalli föður Hansi Flick.
Börsungar taka á móti Real Madrid á Nývangi í kvöld í El Clasico, einum frægasta erkifjendaslag í heimi. Í fyrsta skipti í sögu þessa slags gæti baráttan um spænska meistaratitilinn ráðist.
FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl
Barcelona er með 11 stiga forskot á Real Madrid á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar þegar að tólf stig eru eftir í pottinum fyrir bæði lið það sem eftir lifir tímabils.
Mínútuþögn verður viðhöfð fyrir leik kvöldsins en Real Madrid hefur gefið út yfirlýsingu þar sem að félagið sendir Flick innilegar samúðarkveðjur.