Stýrir Börsungum í kvöld þrátt fyrir föður­missi og gæti orðið meistari

Aron Guðmundsson skrifar
Hansi Flick er þjálfari Barcelona Vísir/Getty

Hansi Flick, þjálfari Barcelona, mun stýra liðinu í kvöld gegn Real Madrid þrátt fyrir föðurmissi fyrr í dag. Allt annað en sigur Real Madrid tryggir Barelona spænska meistaratitilinn.

Barcelona sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem greint var frá fráfalli föður Hansi Flick. 

Börsungar taka á móti Real Madrid á Nývangi í kvöld í El Clasico, einum frægasta erkifjendaslag í heimi. Í fyrsta skipti í sögu þessa slags gæti baráttan um spænska meistaratitilinn ráðist. 

Barcelona er með 11 stiga forskot á Real Madrid á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar þegar að tólf stig eru eftir í pottinum fyrir bæði lið það sem eftir lifir tímabils.

Mínútuþögn verður viðhöfð fyrir leik kvöldsins en Real Madrid hefur gefið út yfirlýsingu þar sem að félagið sendir Flick innilegar samúðarkveðjur.

