Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ákvað að ráðast í húsleit í kjölfar þess að ökumaður var stöðvaður við hefðbundið umferðareftirlit. Í ljós kom að snyrtistofa var rekin í umræddu húsnæði og er starfsemi hennar nú til rannsóknar.
Vísir greindi fyrst frá málinu í gærmorgun en í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar sagði að maður hefði verið handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu fíkniefna, peningaþvætti og fleira.
Þá sagði að lögregla hefði haft afskipti af snyrtistofu sem virtist ekki uppfylla skilyrði og að málin tengdust.
Sigrún Kristín Jónasdóttir lögreglufulltrúi vildi lítið tjá sig um málið þegar eftir því var leitað en sagði það í rannsókn. Hún vildi ekki svara því hvar húsnæðið væri staðsett en það væri í umdæmi lögreglunnar í Breiðholti og Kópavogi.
Hún staðfesti hins vegar að ráðist hefði verið í húsleit í kjölfar þess að maður hefði verið stöðvaður við hefðbundið umferðareftirlit. Þá hefði komið í ljós að snyrtistofa var rekin í húsnæðinu.
Spurð að því hvort grunur léki á um eitthvað misjafnt annað en skort á rekstrarleyfi, til dæmis peningaþvætti eða mansal, sagði Sigrún það til skoðunar. Það er að segja að rannsókn stæði yfir á því hvort um einhvers konar ólöglega starfsemi væri að ræða.