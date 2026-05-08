Canvas, námsumsjónarkerfi í eigu Instructor, lá niðri í gærkvöldi vegna árása ShinyHunters, hóps netþrjóta. Kerfið er notað í fjölmörgum háskólum hér á landi. Háskóli Íslands hvetur nemendur til að ná í allt sem þurfi til að undirbúa sig fyrir lokapróf verði kerfinu lokað aftur.
„Canvas, námsumsjónarkerfið hjá okkur, hefur verið undir árásum. Í gærkvöldi brutust þeir inn með þeim afleiðingum að nokkrir nemendur hér og nemendur um allan heim fengu upp skilaboð um að þetta væri árás. Instructor, móðurfyrirtæki Canvas, brást við með því að loka kerfinu og það lá niðri í nokkra klukkutíma í gærkvöldi og fram eftir kvöldi,“ segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, kennslustjóri kennslusviðs Háskóla Íslands, sem ræddi við Tómas Arnar, fréttamann Sýnar, nú í morgun.
Forsvarsmenn Instructer segjast hafa áttað sig á því hvar bresturinn er og séu búnir að loka þeim hlut af kerfinu.
„Canvas er komið upp aftur en við treystum því ekki alveg þannig að við erum að leggja upp með ákveðnar varúðarráðstafanir, hvetja nemendur og kennara til að sækja gögn með ákveðnum hætti til þess að þau séu aðgengileg og við getum klárað misserið. Því þetta er versti mögulegi tími hjá okkur í háskólum til að missa þetta námsumsjónarkerfi,“ segir Margrét.
Í morgun fengu nemendur og kennarar háskólans skilaboð frá skólanum þar sem nemendur eru hvattir til að prenta út mikilvægt efni svo það sé aðgengilegt óháð Canvas. Þau eigi hins vegar að forðast að hlaða niður efni beint á eigin tölvubúnað að svo stöddu.
„Þetta er sá tími sem kvíði og streituástand er mest. Þannig að ég veit til þess að nemendur hafi verið inni í kerfinu í gær að læra fyrir próf þegar það lokaði. Það er ekki góð tilfinning og við finnum til með nemendum í þeirri aðstæðu,“ segir Margrét.
Hlín Pálmarsdóttir, nemandi á fyrsta ári í enskum fræðum, var ein þeirra sem sat við lestur þegar kerfinu var lokað í gærkvöldi.
„Ég var að læra og svo ætlaði ég að fara yfir námsefnið inni á Canvas og taka æfingapróf. Þá komst ég bara ekki inn og það var mjög stressandi,“ segir Hlín sem var mætt snemma upp í skóla í morgun til að halda áfram upplestrinum.
„Ég er að fara í próf í dag, þetta gerðist kvöldið fyrir próf. Ég var búin að sjá fyrir mér að læra fram eftir kvöldi en þetta neyddi mig í að slaka aðeins á. Maður þarf líka að hvíla sig inni á milli.“
Hún segist þó ekki hafa miklar áhyggjur af gagnastuldinum.
„Er maður ekki bara svo ómerkilegur að þetta hefur engin áhrif?“ spyr hún og hlær.
Umrædd gögn sem eru undir eru netföng nemenda, nöfn þeirra og skilaboð sem þau gætu hafa sent inni í kerfinu.
„Svo er talað um nemendanúmer. Þau eru ekki það sem við köllum prófnúmer og eru í raun og veru í okkar kerfi í Háskóla Íslands frekar merkingarlaus. Það er helst í spjallinu þar sem gætu verið viðkvæmar upplýsingar,“ segir Margrét.
Allar viðkvæmar upplýsingar, svo sem kennitölur og einkunnir nemenda, eru geymdar í öðru nemendakerfi svo þau eru ekki í undir í mögulegum gagnaleka.
„Við erum búin að senda og sendum út fyrr í vikunni hvatningu til nemenda að vera á varðbergi fyrir netárásum. Þær gætu orðið meiri vegna þess að netföngin liggja þarna úti en við erum betur stödd heldur en mjög margir háskólar úti í heimi,“ segir hún.
Fyrstu viðbrögð innan Háskóla Íslands voru að tryggja að hægt væri að ljúka misserinu en margir nemendur eru á leið í lokapróf á næstu dögum.
„Þetta er óvissa og við verðum að læra að lifa með henni.“