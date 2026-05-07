Spáð í spilin fyrir komandi kosningar og rætt við vindmylluflutningamenn

Í hádegisfréttum rýnum við í nýja kosningaspá en þar er reynt að varpa ljósi á úrslit komandi borgarstjórnarkosninga með því að vigta saman síðustu kannanir sem gerðar hafa verið.
Við ræðum við Baldur Héðinsson stærðfræðing sem reiknar kosningaspána út fyrir Vísi.
Einnig fjöllum við um nýja úttekt á Menntasjóði námsmanna sem BHM lét gera þar sem svo virðist sem breytingarnar sem gerðar voru á námslánakerfinu hafi ekki allar verið til góðs.
Einnig heyrum við hvernig gekk með viðamestu þungaflutninga sögunnar sem nú eru hafnir þegar jómfrúarferðin í vindmylluflutningum var farin í nótt.
Í sportinu verður farið yfir úrslitin í körfunni í gær og spáð í spilin í handboltanum.