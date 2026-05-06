Borgarráð gerir alvarlegar athugasemdir við þá ákvörðun sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu að bjóða einungis upp á einn stað fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í komandi sveitarstjórnarkosningum. Aðgengi sé þannig skert verulega á tímum þar sem kjörsókn hafi dregist saman. Borgarbúum stendur aðeins til boða að kjósa í Kópavogi, líkt og öðrum íbúum höfuðborgarsvæðisins.
Í tilkynningu þess efnis frá Reykjavíkurborg segir að á síðasta fundi borgarráðs, sem fram fór fimmtudaginn 30. apríl, hafi verið lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar varðandi tilkynningu sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar við sveitarstjórnarkosningarnar, sem fram fara 16. maí næstkomandi. Umfjöllunarefnið sé það fyrirkomulag að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, sem hófst 17. apríl, fari eingöngu fram í húsnæði Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í Hlíðasmára 1 í Kópavogi.
„Við síðustu sveitarstjórnarkosningar hefur verið lögð áhersla á að kjósendur í Reykjavík geti greitt atkvæði utan kjörfundar í sveitarfélaginu sjálfu en nú verður það ekki í boði,“ hafi sagt í bréfi skrifstofu borgarstjórnar.
Borgarráð ásamt áheyrnarfulltrúum hafi því lagt fram bókun þar sem fram komi að með því að staðsetja atkvæðagreiðsluna einungis á skrifstofu sýslumanns í Kópavogi sé aðgengi kjósenda í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum að atkvæðagreiðslunni skert verulega.
„Bætt aðgengi kjósenda hvetur til aukinnar kosningaþátttöku en minnt er á að kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum hefur dregist saman síðustu ár. Borgarráð hvetur sýslumann til að endurskoða þessa ákvörðun með hagsmuni kjósenda að leiðarljósi og tryggja fleiri kjörstaði í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu nú á lokasprettinum fyrir kjördag,“ segi í bókuninni.