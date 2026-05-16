Nýjustu tölur á Sel­tjarnar­nesi

Á kjörskrá á Seltjarnarnesi eru 3.541 manns. Sjö bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 hélt Sjálfstæðisflokkurinn hreinum meirihluta sínum og hefur gegnt Þór Sigurgeirsson gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu.

Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Seltjarnarness eru:

  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn
  • M listi - Miðflokkurinn
  • S listi - Samfylking, Viðreisn og óháðir

Hér má sjá tölur frá Seltjarnarnesi:

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Seltjarnarnes

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ölfusi

Á kjörskrá í Ölfusi eru 2.212 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.

