Á kjörskrá á Seltjarnarnesi eru 3.541 manns. Sjö bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 hélt Sjálfstæðisflokkurinn hreinum meirihluta sínum og hefur gegnt Þór Sigurgeirsson gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Seltjarnarness eru:
Hér má sjá tölur frá Seltjarnarnesi:
Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Hafnarfirði eru 24.593 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Mosfellsbæ eru 10.391 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í Fjarðabyggð eru 3.976 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Vestmannaeyjum eru 3.541 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Norðurþingi eru 2.345 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Ölfusi eru 2.212 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á kjörskrá í Fjallabyggð eru 1.555 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á kjörskrá í Suðurnesjabæ eru 3.152 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.