Sættir sig ekki við niðurstöðu klofins Mannréttindadómstóls Árni Sæberg skrifar 5. maí 2026 13:48 Lárus í Landsrétti í tengslum við svokallað Aurum-mál. Vísir/Vilhelm Lögmaður Lárusar Welding mun óska eftir því að niðurstaða Mannréttindadómstóls Evrópu í máli hans á hendur íslenska ríkinu verði tekin fyrir í yfirdeild réttarins. Fjórir af sjö dómurum réttarins komust í morgun að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn rétti Lárusar í Stím-málinu svokallaða. Þetta segir í fréttatilkynningu sem send hefur verið fyrir hönd Lárusar. Vísir fjallaði í dag um niðurstöðu MDE í máli hans. Í tilkynningu segir að málinu reynt á hvort fyrirkomulag við dómkvaðningu sérfróðra meðdómsmanna stæðist kröfur 6. greinar Mannréttindasáttmálans um að dómendur skuli vera sjálfstæðir og óvilhallir. Í máli Lárusar hefði dómsformaður í héraði einfaldlega valið og kvatt til sérfróðan meðdómsmann, veitt honum leiðbeiningar um dómstörfin og síðan ákvarðað honum þóknun við lok starfans. Af hálfu Lárusar hafi því verið haldið fram að slíkt fyrirkomulag gæti ekki staðist þær kröfur sem gerðar eru um sjálfstæði dómstóla. „Þótt niðurstaðan sé ákveðin vonbrigði er hún einkar áhugaverð fyrir þær sakir að meirihluti dómenda, fjórir dómarar af sjö, taldi fyrirkomulagið, sem Lárus hefur fundið að, andstætt sáttmálanum og að brotinn hafi verið á honum réttur við meðferð málsins í héraði. En þar sem einn af þessum fjórum taldi að brotið hafa verið lagfært á æðra dómstigi er niðurstaðan sú að kröfum Lárusar er hafnað. Lárus hefur falið mér að óska eftir því að málinu verði vísað til yfirdeildar MDE. Það mun ég gera næst," er haft eftir Óttari Pálssyni, lögmanni Lárusar.