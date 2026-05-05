Veð­sjúkir giska á að Hildur verði næsti borgar­stjóri

Jakob Bjarnar skrifar
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík er talin af veðsjúkum líklegust til að verða næsti borgarstjóri. Hvort þetta segir eitthvað til um hvort hægri sinnaðir séu gírugri í að veðja skal ósagt látið en hún telst langlíklegust.
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík er talin af veðsjúkum líklegust til að verða næsti borgarstjóri. Hvort þetta segir eitthvað til um hvort hægri sinnaðir séu gírugri í að veðja skal ósagt látið en hún telst langlíklegust.

Veðmálasíðan Epicbet hefur sett upp veðmál á það hvernig komandi borgarstjórnarkosningar fara. Samkvæmt stuðlum eru menn helst á því að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, verði næsti borgarstjóri.

Á Epicbet geta menn veðjað á allt sem helst og vitaskuld er pólitíkin þar engin undantekning. Þar hafa menn sett upp veðmál þar sem gefnar eru prósentur á það hvað flokkarnir eru að fá í prósentum talið og geta menn svo lagt undir.

Þannig eru gefnar upp fyrir fram ákveðnar prósentur á til að mynda Flokk fólksins, 2,5 prósent atkvæða, og svo geta menn lagt undir. Ef þeir halda að Flokkur fólksins fái hlutfallslega meira af atkvæðum geta þeir veðjað á það og fá þá tvo í stuðul. Ef þeir halda að Flokkur fólksins fái meira er stuðullinn á að niðurstaðan verði 1,82, sem þýðir að ef þú leggur undir, segjum þúsund krónur og fáir þá niðurstöðu færðu 1.820 krónur til baka. Ef ekki eru þúsund krónurnar farnar í „money heaven“ og koma aldrei aftur.

Þá er hægt að veðja á það hver verður næsti borgarstjóri. Á Epicbet eru menn helst á því að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðismanna verði fyrir valinu. Hún er með stuðulinn 1,70 á meðan oddviti Samfylkingarinnar, Pétur Marteinsson, er með stuðulinn 6,00 – sem þýðir að hann telst af Epicbet og þeim sem þar veðja, en stuðullinn breytist eftir því hvernig veðmálin falla, ekki mjög líklegur.

Ari Edwald úr Miðflokki kemur næstur með stuðulinn 12,00, þá Björg Magnúsdóttir úr Viðreisn en hún er með 15,00 í stuðul. Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá Vinstrinu er einnig með 15,00 í stuðul en restina rekur Einar Þorsteinsson úr Framsókn en stuðullinn á að hann verði borgarstjóri aftur er 20,00. Þetta þýðir að ef einhver leggur þúsund krónur á að sú verði niðurstaðan fær sá útborgaðar 20 þúsund krónur.

