Veðsjúkir giska á að Hildur verði næsti borgarstjóri Jakob Bjarnar skrifar 5. maí 2026 10:33 Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík er talin af veðsjúkum líklegust til að verða næsti borgarstjóri. Hvort þetta segir eitthvað til um hvort hægri sinnaðir séu gírugri í að veðja skal ósagt látið en hún telst langlíklegust. vísir/vilhelm Veðmálasíðan Epicbet hefur sett upp veðmál á það hvernig komandi borgarstjórnarkosningar fara. Samkvæmt stuðlum eru menn helst á því að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, verði næsti borgarstjóri. Á Epicbet geta menn veðjað á allt sem helst og vitaskuld er pólitíkin þar engin undantekning. Þar hafa menn sett upp veðmál þar sem gefnar eru prósentur á það hvað flokkarnir eru að fá í prósentum talið og geta menn svo lagt undir. Þannig eru gefnar upp fyrir fram ákveðnar prósentur á til að mynda Flokk fólksins, 2,5 prósent atkvæða, og svo geta menn lagt undir. Ef þeir halda að Flokkur fólksins fái hlutfallslega meira af atkvæðum geta þeir veðjað á það og fá þá tvo í stuðul. Ef þeir halda að Flokkur fólksins fái meira er stuðullinn á að niðurstaðan verði 1,82, sem þýðir að ef þú leggur undir, segjum þúsund krónur og fáir þá niðurstöðu færðu 1.820 krónur til baka. Ef ekki eru þúsund krónurnar farnar í „money heaven“ og koma aldrei aftur. Þá er hægt að veðja á það hver verður næsti borgarstjóri. Á Epicbet eru menn helst á því að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðismanna verði fyrir valinu. Hún er með stuðulinn 1,70 á meðan oddviti Samfylkingarinnar, Pétur Marteinsson, er með stuðulinn 6,00 – sem þýðir að hann telst af Epicbet og þeim sem þar veðja, en stuðullinn breytist eftir því hvernig veðmálin falla, ekki mjög líklegur. Ari Edwald úr Miðflokki kemur næstur með stuðulinn 12,00, þá Björg Magnúsdóttir úr Viðreisn en hún er með 15,00 í stuðul. Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá Vinstrinu er einnig með 15,00 í stuðul en restina rekur Einar Þorsteinsson úr Framsókn en stuðullinn á að hann verði borgarstjóri aftur er 20,00. Þetta þýðir að ef einhver leggur þúsund krónur á að sú verði niðurstaðan fær sá útborgaðar 20 þúsund krónur. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Fjárhættuspil Mest lesið Hafi aldrei átt að taka á móti svona miklu rusli Innlent Sífellt meira einangraður: Heldur til í neðanjarðarbyrgjum af ótta við banatilræði Erlent Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Innlent Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Innlent „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Innlent Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár Innlent „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Innlent Tímabært að ræða einhverfu kvenna Innlent Kjörbúðin lokar og ein verslun eftir í bænum Innlent Hvít jörð blasti við: „Sálfræðilegt og andlegt gjaldþrot“ Veður Fleiri fréttir Bankaskattur kosti 323 þúsund á ári miðað við 50 milljóna lán Vonarneisti eftir erfiðan vetur Erla Björg ráðin menningarritstjóri Rúv Veðsjúkir giska á að Hildur verði næsti borgarstjóri Enn aðeins hægt að sigla til Landeyjahafnar við kjöraðstæður Tímabært að ræða einhverfu kvenna Hafi aldrei átt að taka á móti svona miklu rusli Tvær líkamsárásir og nokkrir þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Sekta fyrir nagladekk eftir helgi Sólmyrkvinn mögulega þúfan sem veltir hlassinu „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Útiloka ekki samstarf en sjá djúpa gjá í málefnunum Kjörbúðin lokar og ein verslun eftir í bænum Alvarlegar afleiðingar „brúnkuefnis“ og meirihlutinn sem er ekki fyrsti kostur Landskjörstjórn fellst á tillögur um nýtt orðalag Ekki áhyggjuefni að skipið sé á leið til Íslands „Skutlarinn“ ekki ákærður fyrir að berja Hauk Ægi með spýtu Gullgrafaraæði magnast upp í tengslum við sólmyrkvann Bein útsending: Ræða bakslag í jafnréttismálum Kosningaspá Vísis: Berjast hart um þriðja fulltrúann Einar Ólafsson, fyrsti forstjóri Cargolux, látinn Borgin víki sér ítrekað undan ábyrgð Segir fólki á ósamþykktum peptíðum að hætta strax Hafa reist leikskóla á sex mánuðum fyrir helming kostnaðarins Ók í gegnum glerhurð í Kaupangi „Getur verið erfitt fyrir okkur sums staðar“ Sjá meira