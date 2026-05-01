Innlent

Ofur­ölvi reyndi að opna bíla í akstri

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Í gærkvöldi og í nótt voru 87 mál bókuð í kerfum lögreglu. Fjórir voru vistaðir í fangageymslu. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ölvuðum manni sem var að reyna að opna bíla í akstri í lögregluumdæmi Hafnarfjarðar og Garðabæjar í nótt. Sá var vistaður í fangaklefa þar til hann getur verið meðal almennings, eins og lögreglan orðar það í dagbók embættisins. 

Í Reykjavík var lögregla kölluð til eftir að einstaklingur neitaði að borga fyrir leigubifreið og hafði þar að auki valdið skemmdum á bifreiðinni. Málið var leyst á vettvangi. 

Kallað var eftir aðstoð lögreglu á sjúkrastofnun í Reykjavík þar sem tilkynnt var um að síma hefði verið stolið. Þá var tilkynnt um innbrot í verslun í vesturbæ Reykjavíkur. Málið er í rannsókn.

Þá stöðvaði lögregla tvo á höfuðborgarsvæðinu grunaða um akstur undir áhrifum fíkniefna og tvo grunaða um akstur undir áhrifum áfengis. Loks var einn ökumaður sektaður fyrir að aka á 142 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 80 km/klst. 

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið