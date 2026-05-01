Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ölvuðum manni sem var að reyna að opna bíla í akstri í lögregluumdæmi Hafnarfjarðar og Garðabæjar í nótt. Sá var vistaður í fangaklefa þar til hann getur verið meðal almennings, eins og lögreglan orðar það í dagbók embættisins.
Í Reykjavík var lögregla kölluð til eftir að einstaklingur neitaði að borga fyrir leigubifreið og hafði þar að auki valdið skemmdum á bifreiðinni. Málið var leyst á vettvangi.
Kallað var eftir aðstoð lögreglu á sjúkrastofnun í Reykjavík þar sem tilkynnt var um að síma hefði verið stolið. Þá var tilkynnt um innbrot í verslun í vesturbæ Reykjavíkur. Málið er í rannsókn.
Þá stöðvaði lögregla tvo á höfuðborgarsvæðinu grunaða um akstur undir áhrifum fíkniefna og tvo grunaða um akstur undir áhrifum áfengis. Loks var einn ökumaður sektaður fyrir að aka á 142 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 80 km/klst.