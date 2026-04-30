Sanna Magndalena Mörtudóttir hjá Vinstrinu er sá oddviti sem Reykvíkingar treysta best samkvæmt nýrri könnun. Sama könnun varpar einnig ljósi á það að kjósendum Miðflokksins og kjósendum Viðreisnar sé fremur illa við oddvita hvorum annarra, sem gæti reynst erfitt fyrir flokkana tvo ef þeir vilja að mynda saman meirihluta ásamt Sjálfstæðisflokknum.
Í raun er Sanna eini oddvitinn sem fleiri treysta vel heldur en illa, samkvæmt nýrri Maskínukönnun sem unnin var fyrir Sýn og Vísi. Hægt er að nálgast könnunina hér neðst í fréttinni.
Næstvinsælasti oddvitinn er Hildur Björnsdóttir hjá Sjálfstæðisflokknum, sem nýtur trausts 30 prósenta Reykvíkinga, og Pétur Marteinsson hjá Samfylkingunni þar á eftir með 28 prósent. Björg Magnúsdóttir hjá Viðreisn nýtur trausts um fjórðungs kjósenda og Silja Sóley hjá Sósíalistum um fimmtungs.
Síðan fylgja Einar Þorsteinsson hjá Framsókn og Kristinn Jón Ólafsson hjá Pírötum, sem hvor tveggja njóta trausts rúmlega 18 prósenta kjósenda, og svo Ari Edwald með tæp 13 prósent.
Guðmundur Ingi Þóroddsson hjá Flokki fólksins, Ingimar Þór Friðriksson hjá Góðum deginum og að lokum Sigfús Aðalsteinsson hjá Okkar borg njóta allir góðs trausts hjá færri en 10 prósent kjósenda.
„Allir oddvitar geta glatt sig við það að það er hærra hlutfall sem treystir þeim vel heldur en segist ætla að kjósa með flokknum,“ sagði Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur og kosningaspekúlant, er hann var til tals í kvöldfréttum Sýnar í kvöld.
Þegar spurt var hverjum kjósendur treystu illa var nánast eins og súlurininu væri snúið við, en þar segjast 78 prósent svarenda bera lítið traust til Sigfúsar hjá Okkar borg.
Það sem Ólafi þykir aftur á móti athyglisverðast í könnuninni er að líta á hvernig kjósendur einstakra flokka treysta oddvitum annarra flokka, þar sem það gæti varpað fram skýrari mynd af mögulegum meirihlutum.
„Það var tvennt sem sló mig,“ segir Ólafur.
„Í þessu sjáum við mjög skýrt að það andar köldu milli kjósenda Viðreisnar og Miðflokksins; 71 prósent af kjósendum Miðflokksins bera lítið traust til Bjargar og heil 85 prósent kjósenda Viðreisnar bera lítið traust til Ara.“
Margt hefur bent til þess í skoðanakönnunum síðustu mánaða að Viðreisn gæti endað í lykilstöðu eftir kosningarnar og annað hvort myndað meirihluta til vinstri (svo sem í meirihluta með Samfylkingu, Vinstrinu og fleiri vinstri flokkum) eða til hægri (til dæmis með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki).
Síðustu fylgiskönnun Maskínu má sjá hér að neðan en þessar mælingar eru frá 17. til 24. apríl og 973 svarendur tóku afstöðu til flokks.
En með tilliti til þessarar niðurstöðu er erfitt að ímynda sér meirihlutasamstarf með Miðflokksmönnum og Viðreisn, að mati Ólafs.
En þyrftu þau ekki á hvort öðru að halda?
„Ef það ætti að vera hreinn meirihluti sem útilokaði Samfylkinguna eru allar líkur á því að Miðflokkurinn þurfi að vera með, en það er Viðreisn sem þarf að velja með hverjum hún vill starfa.
Á móti kemur að hlýtt er milli Samfylkingarkjósenda og kjósenda Viðreisnar samkvæmt könnuninni. Það eru bara 21 prósent af kjósendum Samfylkingarinnar sem bera lítið traust til Bjargar og 12 prósent kjósenda Viðreisnar sem bera lítið traust til Péturs.
Margt annað áhugavert má kryfja úr könnuninni, meðal annars með tilliti til búsetu og kyns.
Sanna er vinsælust allra oddvita í Miðborg/Vesturbæ (45,5 prósent), Hlíðum/Laugardal, Háaleiti og Bústöðum (41,5 prósent) og Breiðholti/Árbæ (38,9 prósent).
Hildur Björnsdóttir er langvinsælust í Grafarvogi/Grafarholti og Úlfarsárdal/Kjalarnesi (46 prósent) og Einar Þorsteinsson þar á eftur (25 prósent).
Sjaldan er mikill munur milli kynja hvað traust til oddvita varðar í þessari könnun, nema í tilfelli Ara Edwalds, en um 17,4 prósent karla í Reykjavík segjast treysta honum vel en aðeins um 6,2 prósent kvenna.
Þeir sem vilja glöggva sig á könnuninni geta skoðað gögnin hér að neðan.