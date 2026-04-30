Kajakræðari lést í slysi í Skorradalsvatni á Vesturlandi í gær, að sögn lögreglu.
Lögreglan á Vesturlandi skrifar í færslu á Facebook að í gærkvöldi um kvöldmatarleytið hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu og björgunaraðila við leit að kajakræðara sem hafði ekki skilað sér til baka.
Fljótlega eftir að leit hófst hafi kajakræðarinn fundist látinn við fjöruborðið norðan megin í vatninu.
Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins og veitir ekki frekari upplýsingar um málið að svo stöddu, að því er fram kemur í tilkynningu lögreglu.
Lögreglan á Vesturlandi biðlar til húseigenda í frístundabyggðum Skorradals um að yfirfara myndefni úr öryggismyndavélum sem snú að Skorradalsvatni á tímabilinu klukkan 15:30 – 19:00 í gær.
Frétt hefur verið uppfærð.
Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið.