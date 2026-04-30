Sömdu um stækkun á Fylkisseli

Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Íþaka fasteignir undirrituðu í dag samning um áframhaldandi leigusamning og stækkun á Fylkisseli um 567 fermetra að viðstöddum formanni Fylkis.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að húsnæðið sé nýtt fyrir fimleika- og karateæfingar íþróttafélagsins Fylkis og staðsett á Norðlingabraut 12.
„Stækkunin á húsinu styður við vinsæla íþrótt í hverfinu og nálægum hverfum ásamt því að styðja við fjölgun greina og iðkenda í íþróttastarfi barna og unglinga.
Árið 2020 var samþykkt stefna í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030. Í henni fólust viðmið sem nýta ætti við forgangsröðun fjárfestinga og framkvæmda í íþróttamálum. Á grundvelli þeirra viðmiða var unnin forgangsröðun varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja sem byggði á víðtæku samráði við íþróttafélög borgarinnar og fólst í því að verkefnum var forgangsraðað byggt á fjárhagslegu og félagslegu skori. Stækkun á fimleikahúsi Fylkis var forgangsraðað í fyrsta sæti.
Í samstarfsyfirlýsingu meirihluta borgarstjórnar um lífsgæði í Reykjavík kom fram mikilvægi þess að forgangsraða framkvæmdum og fjármunum til íþróttamannvirkja fyrir börn og ungmenni og jafna aðstöðumun kynjanna og hinsegin fólks. Markmiðið væri að bæta aðgengi að íþróttum, menningu og þátttöku í fjölbreyttu starfi með áherslu á börn í viðkvæmri stöðu. Stækkun á íþróttaaðstöðu Fylkis er í samræmi við þetta markmið,“ segir í tilkynningunni.