Innlent

Bilið á milli turnanna breikkar

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Samsett Mynd

Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Reykjavíkurborg og eykur forskot sitt á Samfylkinguna. Flokkurinn mælist með ríflega tuttugu og fimm prósenta fylgi í borginni í nýrri könnun Maskínu og hefur farið upp um fjögur prósentustig síðan í mars.

Á sama tíma tíma hefur Samfylkingin dalað lítillega, eða um tæpt prósentustig og mælist nú með 21 prósent. 

Viðreisn er þriðji stærsti flokkurinn í borginni, en þó langt á eftir þeim tveimur stærstu með tæp tólf prósent. Fylgi Viðreisnar hreyfist lítið á milli kannana en hefur þó verið að dala á síðustu mánuðum. 

Vinstrið mælist nú með tæplega ellefu prósenta fylgi og Miðflokkurinn er þar á eftir með slétt tíu prósent. Sósíalistar og Píratar eru þá hnífjafnir með rúm fimm prósent. 

Aðrir flokkar eiga á brattann að sækja. Fylgi Framsóknar dalar örlítið og fer úr 4,5 prósentum í 3,9. Þá tapar Flokkur fólksins einu stigi og mælist nú með 2,8 prósent. Flokkurinn mælist á svipuðum stað og framboðið Okkar borg sem er með 2,6 prósenta fylgi í könnun Maskínu. Hið nýja framboð Góðan daginn mælist þá með 1,6 prósent.

Könnunin fór fram 17. til 24. apríl og 973 svarendur tóku afstöðu til flokks.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið