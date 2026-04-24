Bilið á milli turnanna breikkar

Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Reykjavíkurborg og eykur forskot sitt á Samfylkinguna. Flokkurinn mælist með ríflega tuttugu og fimm prósenta fylgi í borginni í nýrri könnun Maskínu og hefur farið upp um fjögur prósentustig síðan í mars.
Á sama tíma tíma hefur Samfylkingin dalað lítillega, eða um tæpt prósentustig og mælist nú með 21 prósent.
Viðreisn er þriðji stærsti flokkurinn í borginni, en þó langt á eftir þeim tveimur stærstu með tæp tólf prósent. Fylgi Viðreisnar hreyfist lítið á milli kannana en hefur þó verið að dala á síðustu mánuðum.
Vinstrið mælist nú með tæplega ellefu prósenta fylgi og Miðflokkurinn er þar á eftir með slétt tíu prósent. Sósíalistar og Píratar eru þá hnífjafnir með rúm fimm prósent.
Aðrir flokkar eiga á brattann að sækja. Fylgi Framsóknar dalar örlítið og fer úr 4,5 prósentum í 3,9. Þá tapar Flokkur fólksins einu stigi og mælist nú með 2,8 prósent. Flokkurinn mælist á svipuðum stað og framboðið Okkar borg sem er með 2,6 prósenta fylgi í könnun Maskínu. Hið nýja framboð Góðan daginn mælist þá með 1,6 prósent.
Könnunin fór fram 17. til 24. apríl og 973 svarendur tóku afstöðu til flokks.