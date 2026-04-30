Í kvöldfréttum Sýnar munum við skoða niðurstöður glænýrrar könnunar maskínu en þar kemur fram að meirihluti Reykvíkinga treystir sjö af ellefu oddvitum í borgarstjórnarkosningunum illa. Ólafur Þ Harðarson mætir í settið og fer yfir niðurstöðurnar sem eru vægast sagt áhugaverðar.
Þá ætlum við að fjalla um umfeðrina á höfuðborgarsvæðinu en hver íbúi höfuðborgarsvæðisins tapar að jafnaði tæpum fjórum sólarhringum á ári í umferðartöfum. Tafirnar kosta samfélagið um og yfir hundrað milljarða króna árlega.
Við verðum í beinni að austan að ræða flugsamgöngur. Við lítum við í Kjötborg en eigendurnir hafa sett húsnæði verslunarinnar á sölu.
Við verðum í beinni frá Jazzþorpinu í Garðabæ og förum yfir nýja áætlun dómsmálaráðherra sem kynnti áætlun gegn kyndbundnu ofbeldi gagnvart konum í morgun.
Í sportinu verður fjallað um leik Vals og KR í Bestu deildinni á laugardagskvöld og rætt við Jakob Örn Sigurðarson þjálfara körfuknattleiksliðs KR sem verður áfram með liðið og stefnir enn hærra. Í Íslandi í dag hittum við svo iðnhönnuðinn Sigríði Heimisdóttur en hún er hönnuður á heimsmælikvarða. Vala Matt kíkti í heimsókn til hennar.