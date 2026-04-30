Bæjarstjóri Vesturbyggðar er ósáttur við samráðsleysi þegar tekin er ákvörðun um að sigla ferjunni Baldri til Vestmannaeyja þar sem henni er ætlað að leysa af Herjólf. Tveir starfsmenn á vegum Orkubús Vestfjarða eru strandaglópar í Flatey vegna brotthvarfs Baldurs.
„Þessir starfsmenn hefðu svo sannarlega nýtt sér ferðina í gær ef þeir hefðu vitað að það ætti ekki að sigla í dag. Þeir vissu auðvitað ekkert að þetta stæði til enda er aldrei haft samráð við okkur,“ segir Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar í samtali við Vísi.
Hún segir ákvörðunina hafa verið tekna með engum fyrirvara seint í gærkvöldi. „Við lásum bara um þetta í fréttamiðlum, við fengum enga tilkynningu fyrr en daginn eftir þegar sveitarstjóri Reykhólahrepps kvartaði til Vegagerðarinnar.“
Tilkynnt var seint í gærkvöldi að Baldur sem allajafna siglir áætlunarsiglingum um Breiðafjörð, verði send til Vestmannaeyja tímabundið vegna slæms ástands í Landeyjahöfn. Mikið rót hefur verið á samgöngum til Vestmannaeyja eftir að bilun kom upp í Herjólfi og í dæluskipi í Landeyjahöfn þannig að Herjólfur hefur siglt lengri leið til Þorlákshafnar á einni vél.
Samkvæmt upplýsingum frá Orkubúi Vestfjarða eru starfsmennirnir í Flatey við vinnu í orkuskiptaverkefni. Þeir hafi átt að koma aftur til lands í dag en verði reddað í land með tryllu á morgun.
Gerður gerir málinu skil í Facebook færslu og tekur fram að hún hafi mikla samúð með Eyjamönnum, en bendir á að Baldur sé ekki lausnin. Hún segir óásættanlegt að það sé óásættanlegt að Baldur sé tekinn aftur og aftur úr siglingum yfir Breiðafjörð eins og hann skipti engu máli. Um er að ræða annað skiptið á stuttum tíma sem Baldur er sendur suður. Gerður segir þetta fela í sér mikið óhagræði og mikinn kostnað og bendir hún meðal annars á ferðalög með afurðir til Vestfjarða sem taki nú mun lengri tíma en ella.
En hvað er til ráða?
„Það þarf að vera hægt að stóla á plön og Herjólfur þriðji sem hefur legið í Sundahöfn er mun hentugra skip sem varaferja fyrir Herjólf. Vestmannaeyingar hafa kallað eftir því og mér skilst að það sé í vinnslu, en að hann sé ekki haffær sem stendur, en að það standi til bóta. Það er lausnin sem við höfum bent á, því Baldur hentar ekki í siglingar á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja, hann tekur of fáa farþega og of fáa bíla, hann hentar mikið betur á Breiðafirði. Þetta er lausn sem enginn er ánægður með, hvorki við né Vestmannaeyingar.“