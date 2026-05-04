Lífið

Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóð­heit saman

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku. Instagram

Maí mánuður er mættur í allri sinni dýrð og vorfílingurinn aldeilis farinn að ná til landsmanna. Stjörnurnar eru þar engin undantekning en þær nutu liðinnar viku bæði hér heima og á fjarlægjum slóðum. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Afmælisdrottning

Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Brynja Bjarnadóttir fagnaði 23 ára afmæli sínu í elegant svörtum kjól umkringd marmara.

Bríet á túr

Söngkonan og stjarnan Bríet birti skemmtilega myndasyrpu af Evróputúr Ásgeirs Trausta og hennar. Hún virðist hafa slegið í gegn víða og meðal annars fengið fallegar teikningar af sér frá aðdáendum.

Sjóðheit saman

Áhrifavaldurinn Gugga í gúmmíbát og leikarinn Mikael Kaaber skráðu sig í samaband á Facebook og birtu sjóðheita og listræna mynd á Instagram. Er þetta ást eða gjörningur? Við þurfum svör! 

Kusk með hrollvekju

Tónlistarkonan Kolbrún Óskarsdóttir, betur þekkt sem Kusk, frumsýndi hryllingsverk.

Tónskáld í Vínarborg

Píanóleikarinn og tónskáldið Eydís Evensen kom fram í Vín í Austurríki og naut þess að spóka sig um borgina fögru.

Herra og Björgvin

Rapparinn og tónlistarmaðurinn Árni Páll, betur þekktur sem Herra hnetusmjör, minntist Björgvins Halldórssonar með fallegri mynd af þeim tveimur. 

„Sá stærsti. Ég er óendanlega þakklátur fyrir listina, samstarfið og spjöllin. Björgvin var mér hlýr, hann var fyndinn og fagmaður alla leið. Hvíl í friði,“ skrifar Árni á Instagram en þeir gáfu meðal annars saman út vinsæla jólalagið Þegar þú blikkar. 

Íslensk stjarna í Danmörku

Helgi Jónsson er orðin mikil samfélagsmiðlastjarna í Skandinavíu og birti myndasyrpu frá heilsteyptum augnablikum í Kaupmannahöfn.

Stalst í tíma í forníslensku

Tónlistarkonan, leikkonan, dansarinn og lífskúnstnerinn Unnur Eggertsdóttir stalst í forníslenskutíma í Cornell háskóla til Höllu Hauksdóttur.

Halla og maðurinn hennar Flóki ræddu við Vísi á dögunum um lífið úti.

Lögreglufeðgin

Leikarinn Gísli Örn og dóttir hans Rakel María plötusnúður og ofurskvísa léku saman lögreglufólk og tóku sig vel út í búningunum.

Laufey frumkvöðull ársins

Stórstjarnan Laufey Lín var valin frumkvöðull ársins á verðlaunahátíð á vegum Billboard tónlistarveldisins. Hún tók sig vel út í gegnsæjum hvítum kjól frá tískuhúsinu Chloe. Júnía tvíburasystir hennar sló á létta strengi eins og henni einni er lagið og skrifaði í athugasemd við Instagram myndir Laufeyjar:

„Guð minn góður, ég trúi ekki að þú hafir farið á rassinum á rauða dreglilinn, það er svo ruglað.“

Bestu vinkonur í yfir áratug

Áhrifavaldaskvísan Sunneva Einars sendi bestu vinkonu sinni Jóhönnu Helgu fallega afmæliskveðju og segir þær hafa verið systur og bestu vinkonur í yfir tíu ár núna. 

Þrítug, daðrandi og að þrífast vel

Jóhanna Helga fagnaði svo þrítugsafmælinu með því að skella sér á Apótekið í capri buxum með blöðrur.

Unnur Borg í gír

Rísandi áhrifavaldurinn Unnur Borg er í fullu fjöri með útgáfu á UB Exclusive síðunni. 

Ofurfyrirsæta í tískuleik

Ofurfyrirsætan Alísa Helga Svansdóttir hefur gengið tískupallinn fyrir ýmsa tískurisa úti í heimi. Hún fór í tískuleik og myndatöku með hönnuðinum og pílates pæjunni Andreu Ósk.

Hún ræddi við Vísi um lífið í Mílanó árið 2023.

Rísandi poppstjarna

Tónlistarmaðurinn Álfgrímur er að gefa út plötu og var að senda frá sér lagið Rósavín.

„Til allra vinkvenna minna, fyrir þær sem hafa eytt tíma með mér, hlustað á mig, hlegið og dansað með mér í gegnum allt.

þetta lag er til ykkar. Ég hefði aldrei komist hingað án ykkar,“ skrifar Álfgrímur á Instagram. 

Síðasti mánuðurinn í stórborginni

Áslaug Arna nýtur síðasta mánuðsins í New York eftir farsæla skólagöngu við Columbia háskóla en hún kemur svo heim í júní og snýr sér aftur að þingstörfum. Stórborgin klæðir hana vel og hún er algjör ofurpæja í þessu svarta fitti. 

Skvísa í sveitinni

Fanney Dóra var glæsileg í sveitinni um helgina í sundbol sem hún hannaði.

Spennt fyrir sumrinu

Tónlistarkonan Katrín Myrra fór í pottinn og bíður spennt eftir sumrinu. 

Stjörnulífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.