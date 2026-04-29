Kristall Máni Ingason létti verulega á pressunni sem myndast hefur á Íslendingaliðinu Brann, eftir erfiða byrjun í norsku úrvalsdeildinni, með þrennu gegn toppliði Tromsö á útivelli í kvöld.
Kristall skoraði þrennu á aðeins átján mínútum í fyrri hálfleiknum, og lagði grunninn að frábærum 5-0 útisigri Brann. Fyrstu tvö mörkin skoraði Kristall með aðeins þriggja mínútna millibili, á 19. og 22. mínútu, og fullkomnaði svo þrennuna á 37. mínútu.
Kristall náði svo að koma boltanum enn á ný í markið á 42. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Lærisveinar Freys Alexanderssonar bættu svo við tveimur mörkum í seinni hálfleik og gjörsamlega völtuðu yfir toppliðið.
Kristall og Jón Dagur Þorsteinsson voru í byrjunarliði Brann en liðið bíður eftir Sævari Atla Magnússyni og Eggerti Aroni Guðmundssyni sem glíma við meiðsli.
Sigurinn þýðir að Brann er núna með sjö stig eftir sjö leiki, í sjöunda sæti, en Tromsö er með 19 stig á toppnum eftir átta leiki. Önnur lið hafa ýmist spilað fimm eða sex leiki.