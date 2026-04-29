Fótbolti

Neuer eignaðist niður­lægjandi met

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Manuel Neuer tókst ekki að verja skot í leik PSG og Bayern Munchen í gærkvöldi. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Ekki nóg með það að Manuel Neuer hafi fengið á sig fimm mörk í gærkvöldi þá varði þýski markmaðurinn ekki eitt einasta skot.

Neuer stóð milli stanganna hjá Bayern Munchen og kom engum vörnum við í 5-4 sigri PSG. 

Það er met því hann er fyrsti markmaðurinn, síðan mælingar hófust árið 2010, sem fær á sig fimm mörk eða fleiri án þess að verja skot. Enginn hefur fengið jafnmörg mörk á sig án þess að verja skot.

„Þú sást mörkin, það er erfitt að verja þessi skot. Ég komst tvisvar nálægt því og held að ég hafi jafnvel snert boltann,“ sagði Neuer sem skutlaði sér vissulega í rétt horn og kom við boltann í vítaspyrnumarki Ousmané Dembélé. Neuer var líka nálægt því að verja skallamark Joao Neves. 

PSG skaut síðan einu sinni í stöngina en stangarskot Senny Mayulu á 87. mínútu var sannarlega ekki varið. Neuer var ekki nálægt því að verja skotin í hinum mörkunum sem Kvicha Kvaratskhelia, Ousmané Dembélé og Desiré Doué skoruðu.

Það er þó illa hægt að kenna markmanninum um það. Sóknarleikur PSG var leiftrandi og skotin snilldarleg.

„Að fá á sig fimm mörk er alltaf slæmt fyrir vörn og markmann, við felum okkur ekkert frá því. Nú einbeitum við okkur bara að seinni leiknum,“ sagði Neuer fullur sjálfstrausts.

„Ef við erum í toppformi getum við sært þá og augljóslega getum við varist betur.“

