Lífið

Andar sig reyk­laus í gegnum kosninga­baráttuna

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Birna Gunnlaugsdóttir byrjaði sumarið á því að drepa í síðustu sígarettunni eftir 46 ára samfylgd og ætlar að halda ró sinni í kosningabaráttunni með hugleiðslu.
Mynd/Facebook

„Það eru komnir átta dagar og ég finn fyrir of­boðs­legu frelsi og er að springa úr monti,“ segir Birna Gunn­laugs­dóttir, menntunar­fræðingur og fram­bjóðandi Sósíalista, sem eftir tæp­lega hálfa öld hefði sjálf­sagt getað valið betri tíma til að hætta að reykja en ætlar að hug­leiða og anda sig í gegnum kosninga­baráttuna.

„Ég byrjaði svona í kringum átján ára og er 64 ára núna þannig að þetta er 46 ára sam­fylgd,“ segir Birna og telur rétt að halda því til haga að reykingar hennar hafi alla tíð verið hóf­legar. „Ég var alltaf bara í svona fimm til sjö sígarettum á dag og varð aldrei svona pakka­fíkill, eða þannig.“

Hún segir meðal­hófið sjálf­sagt vinna með henni þegar hún tekur nú þennan slag við tóbakið í fyrsta skipti ef frá eru talin þau sjálfsögðu og eðli­legu hlé sem hún gerði á reykingum á meðgöngu og við brjósta­gjöf. „Ég er stödd á heilsu­stofnun í Hvera­gerði og þau segja mér hér að það sé allt öðru­vísi að hætta við þær aðstæður sem ég er í núna.“

Miklar geð­sveiflur eru þekktur fylgi­kvilli þess að hætta reykingum en Birna segist ekki hafa fundið fyrir slíku svo heitið geti. „Nei, ég get nú ekki sagt það. Fyrir­sögnin má ekki vera: Dettur í þung­lyndi heldur frekar: Ofsakát,“ segir Birna og hlær.

„Ég verð aðeins stundum svona pínu döpur án þess að gera mér grein fyrir af hverju og átta mig svo á að það er vegna þess að ég er ekki að „hressa mig við“, innan gæsalappa, með ein­hverri inn­spýtingu.“

Stafrænt hóp­efli

Birna hafði valið sumar­daginn fyrsta til að hætta en lá svo á að hún þjóf­startaði og hafði því verið reyk­laus í tvo daga þegar hún upp­lýsti um það á Face­book á fyrsta degi sumars:

„Nú er komið að leiðar­lokum. Það eru tveir dagar síðan ég drap í síðustu sígarettunni. Ég veit að það er stuttur tími, en ég er ákveðin. Ég ætlaði að hafa þennan viðburð í dag því nú er sumar­dagurinn fyrsti. En nennti ekki að bíða. Gleði­legt sumar og takk fyrir veturinn.“

„En hvað er þetta með fólk? Ég hef aldrei fengið svona mörg læk, 800! Hvað er í gangi?“ spyr hún og dregur þá ályktun að sjálf­sagt hafi svo mörg reynslu af þessum slag og eigi auðvelt með að tengja. Sú kenning er síðan studd 110 at­huga­semdum, með kveðjum og hvatningu, við færsluna. Hún segir þetta stafræna hóp­efli mjög af hinu góða vegna þess að eftir því sem fleiri viti af þessu verði henni erfiðara að ganga á bak orða sinna.

Vúhúhúhú!

Þegar talið berst að vopnum hennar í baráttunni við fíknina segist hún fyrst og fremst treysta á nikótín­plástur en nota sterkt tyggjó þegar hún finnur tóm­leikann læðast að sér. „Og svo er ekki val­kostur að fara að borða alls konar snakk af því að ég er í yfir­þyngd og það er alveg bannað.“

Birna segist hafa skrifað niður helstu ástæðurnar fyrir því að hún vildi hætta reykingunum. Þær reyndust vera níu talsins og að losna við mæði er ofar­lega á blaði. „Af því að ég hef gaman af göngum og fjall­göngum og þetta fer ekki saman, sér­stak­lega ekki þegar maður er að eldast.

En ég er fyrst og fremst bara of­boðs­lega fegin að vera laus við lyktina. Ég reykti aldrei inni á heimilinu en gerði það í bílnum með allar rúður niðri. Og fyrsti bíltúrinn: Vúhúhúhú! Ég var svo kát. Með tyggjóið mitt.“

Hún segist, strax eftir aðeins átta daga, finna fyrir árangri og hún sé ekki jafn móð. „Maður finnur mun með hverjum degi og svo verður maður að muna að klappa sjálfum sér á bakið.“

Reyk­laust bak­land

Birna skipar 6. sætið á fram­boðs­lista Sósíalista­flokksins í borgar­stjórnar­kosningunum og vissu­lega megi hugsa sér heppi­legri aðstæður til þess að hætta að reykja. Hún hafi þó ákveðið að láta slag standa, full­kom­lega meðvituð um að fram undan væri hasar og stress.

„Ég hug­leiði tvisvar á dag og það er hægt að ná þessu úr sér með hreyfingu og hug­leiðslu. Ég kveið þessu alveg og hef ekki alltaf hug­leitt svona mikið en ég sæki í alls konar slökun, mikið á YouTu­be, og næ mér þannig jafnt og þétt niður.

Svo þarf bara að muna að anda. Anda inn á fjórum, halda í sér í sjö sekúndur og anda frá sér á átta. Þannig að það er ýmis tæknin,“ segir reyk­lausi fram­bjóðandinn og hlær.

Ekki spilli heldur fyrir að andinn sé góður í hennar pólitísku her­búðum. „Það er of­boðs­lega góð stemning hjá okkur og við erum búin að undir­búa þetta mjög lengi. Við erum búin að hittast mikið og hrista saman hópinn.

Við byrjuðum bara eigin­lega að undir­búa kosningarnar í fyrra­sumar og höfum verið að vinna mikið í mál­efna­skrá síðan fyrir jól og erum mikið búin að ræða alls konar hug­mynda­fræði og kynna okkur alls konar hluti í sam­félaginu.

Svo var bara upp­stillingar­nefnd sem vann mjög fag­lega að því að velja á lista. Ég vildi ekki vera í fimm efstu og er í því sjötta. Þessi fimm eru mest áberandi en ég kem strax á eftir. Ég er bak­landið.“

Tóbak Heilsa Sósíalistaflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026


