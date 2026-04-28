„Það eru komnir átta dagar og ég finn fyrir ofboðslegu frelsi og er að springa úr monti,“ segir Birna Gunnlaugsdóttir, menntunarfræðingur og frambjóðandi Sósíalista, sem eftir tæplega hálfa öld hefði sjálfsagt getað valið betri tíma til að hætta að reykja en ætlar að hugleiða og anda sig í gegnum kosningabaráttuna.
„Ég byrjaði svona í kringum átján ára og er 64 ára núna þannig að þetta er 46 ára samfylgd,“ segir Birna og telur rétt að halda því til haga að reykingar hennar hafi alla tíð verið hóflegar. „Ég var alltaf bara í svona fimm til sjö sígarettum á dag og varð aldrei svona pakkafíkill, eða þannig.“
Hún segir meðalhófið sjálfsagt vinna með henni þegar hún tekur nú þennan slag við tóbakið í fyrsta skipti ef frá eru talin þau sjálfsögðu og eðlilegu hlé sem hún gerði á reykingum á meðgöngu og við brjóstagjöf. „Ég er stödd á heilsustofnun í Hveragerði og þau segja mér hér að það sé allt öðruvísi að hætta við þær aðstæður sem ég er í núna.“
Miklar geðsveiflur eru þekktur fylgikvilli þess að hætta reykingum en Birna segist ekki hafa fundið fyrir slíku svo heitið geti. „Nei, ég get nú ekki sagt það. Fyrirsögnin má ekki vera: Dettur í þunglyndi heldur frekar: Ofsakát,“ segir Birna og hlær.
„Ég verð aðeins stundum svona pínu döpur án þess að gera mér grein fyrir af hverju og átta mig svo á að það er vegna þess að ég er ekki að „hressa mig við“, innan gæsalappa, með einhverri innspýtingu.“
Birna hafði valið sumardaginn fyrsta til að hætta en lá svo á að hún þjófstartaði og hafði því verið reyklaus í tvo daga þegar hún upplýsti um það á Facebook á fyrsta degi sumars:„Nú er komið að leiðarlokum. Það eru tveir dagar síðan ég drap í síðustu sígarettunni. Ég veit að það er stuttur tími, en ég er ákveðin. Ég ætlaði að hafa þennan viðburð í dag því nú er sumardagurinn fyrsti. En nennti ekki að bíða. Gleðilegt sumar og takk fyrir veturinn.“
„En hvað er þetta með fólk? Ég hef aldrei fengið svona mörg læk, 800! Hvað er í gangi?“ spyr hún og dregur þá ályktun að sjálfsagt hafi svo mörg reynslu af þessum slag og eigi auðvelt með að tengja. Sú kenning er síðan studd 110 athugasemdum, með kveðjum og hvatningu, við færsluna. Hún segir þetta stafræna hópefli mjög af hinu góða vegna þess að eftir því sem fleiri viti af þessu verði henni erfiðara að ganga á bak orða sinna.
Þegar talið berst að vopnum hennar í baráttunni við fíknina segist hún fyrst og fremst treysta á nikótínplástur en nota sterkt tyggjó þegar hún finnur tómleikann læðast að sér. „Og svo er ekki valkostur að fara að borða alls konar snakk af því að ég er í yfirþyngd og það er alveg bannað.“
Birna segist hafa skrifað niður helstu ástæðurnar fyrir því að hún vildi hætta reykingunum. Þær reyndust vera níu talsins og að losna við mæði er ofarlega á blaði. „Af því að ég hef gaman af göngum og fjallgöngum og þetta fer ekki saman, sérstaklega ekki þegar maður er að eldast.En ég er fyrst og fremst bara ofboðslega fegin að vera laus við lyktina. Ég reykti aldrei inni á heimilinu en gerði það í bílnum með allar rúður niðri. Og fyrsti bíltúrinn: Vúhúhúhú! Ég var svo kát. Með tyggjóið mitt.“
Hún segist, strax eftir aðeins átta daga, finna fyrir árangri og hún sé ekki jafn móð. „Maður finnur mun með hverjum degi og svo verður maður að muna að klappa sjálfum sér á bakið.“
Birna skipar 6. sætið á framboðslista Sósíalistaflokksins í borgarstjórnarkosningunum og vissulega megi hugsa sér heppilegri aðstæður til þess að hætta að reykja. Hún hafi þó ákveðið að láta slag standa, fullkomlega meðvituð um að fram undan væri hasar og stress.„Ég hugleiði tvisvar á dag og það er hægt að ná þessu úr sér með hreyfingu og hugleiðslu. Ég kveið þessu alveg og hef ekki alltaf hugleitt svona mikið en ég sæki í alls konar slökun, mikið á YouTube, og næ mér þannig jafnt og þétt niður.Svo þarf bara að muna að anda. Anda inn á fjórum, halda í sér í sjö sekúndur og anda frá sér á átta. Þannig að það er ýmis tæknin,“ segir reyklausi frambjóðandinn og hlær.
Ekki spilli heldur fyrir að andinn sé góður í hennar pólitísku herbúðum. „Það er ofboðslega góð stemning hjá okkur og við erum búin að undirbúa þetta mjög lengi. Við erum búin að hittast mikið og hrista saman hópinn.Við byrjuðum bara eiginlega að undirbúa kosningarnar í fyrrasumar og höfum verið að vinna mikið í málefnaskrá síðan fyrir jól og erum mikið búin að ræða alls konar hugmyndafræði og kynna okkur alls konar hluti í samfélaginu.Svo var bara uppstillingarnefnd sem vann mjög faglega að því að velja á lista. Ég vildi ekki vera í fimm efstu og er í því sjötta. Þessi fimm eru mest áberandi en ég kem strax á eftir. Ég er baklandið.“