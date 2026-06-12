Jólabrennivín frá Kveldúlfs Distillery hlaut gullverðlaun á alþjóðlegu vínkeppninni International Wine & Spirit Competition (IWSC). Verðlaunin staðfesti sterka stöðu brennivíns á alþjóðavettvangi og sýni að íslenskt handverk eigi fullt erindi meðal fremstu framleiðenda heims.
IWSC hefur verið haldin frá árinu 1969 og er talin meðal virtustu alþjóðlegu keppna á sviði vína og sterkra drykkja. Á hverju ári eru þúsundir vara frá framleiðendum um allan heim metnar af sérfræðingum greinarinnar í blindsmakki þar sem bragð, gæði, jafnvægi og karakter ráða úrslitum.
„IWSC er ein virtasta fagkeppni heims fyrir sterk vín og þar eru vörur metnar í blindsmakki af reynslumiklum sérfræðingum. Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að sjá Brennivín fá svo sterka viðurkenningu. Brennivínið okkar fékk 95 stig, sem er með því hæsta sem maður sér í svona keppni. Þessi verðlaun eru frábær viðurkenning á því handverki, metnaði og þróunarstarfi sem liggur að baki framleiðslunni í dag,“ segir Úlfar Árdal, eimingarmeistari hjá Kveldúlfi Distillery.
Gullverðlaunin komu fyrir Jólabrennivín frá árinu 2025 sem hlaut 95 stig í keppninni. „Sýna þessar niðurstöður styrk Brennivíns sem vörumerkis og hversu stórkostlegan vökva flöskurnar frá okkur hafa að geyma,“ segir Úlfar.
Brennivín hefur verið hluti af íslenskri matar- og drykkjarmenningu frá árinu 1935 og því fylgt Íslendingum í rúm níutíu ár við stór og smá tilefni.
„Erlendis vekja svona verðlaun töluverða athygli. Við höfum í rúman áratug verið í útflutningi til Bandaríkjanna og vinsældir Brennivíns sívaxandi vestanhafs. Líkt og með annan útflutning til Bandaríkjanna var mikil óvissa varðandi hækkandi tolla, en það fór betur en á horfðist og árið fer virkilega vel af stað,“ segir Úlfar.
Hann segir brugghúsið munu á næstunni stækka vöruúrval sitt í Bandaríkjunum og níutíu ára afmælisútgáfan af Brennivíni verði þar gefin út í takmörkuðu magni.
„Það er ótrúlega skemmtileg tilfinning að labba inná flottustu kokteilbarina til dæmis á Manhattan og sjá Brennivínið okkar uppí hillu og á kokteilaseðlum, það vissulega fyllir mann stolti,“ segir Úlfar.
Hann segir sömuleiðis ánægjulegt að fylgjast með hvernig Brennivín hefur á undanförnum árum fundið sér nýjan sess í íslenskri kokteilamenningu.
„Fremstu kokteilbarþjónar landsins hafa í auknum mæli tekið Brennivín upp á arma sína sem fjölhæft og spennandi hráefni sem getur komið í stað annarra tærra sterkvína í fjölmörgum klassískum kokteilum. Sú þróun hefur kynnt Brennivín fyrir nýjum hópi neytenda og sýnt að þótt vörumerkið byggi á nær aldarlangri sögu þá á það ekki síður heima í nútíma drykkjarmenningu,“ segir Úlfar.