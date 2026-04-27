Íslendingurinn var nemandi í lýðháskóla Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. apríl 2026 13:00 Flugvélin sem hinn látni stökk úr tók á loft af Hans Christian Andersen-flugvellinum í nágrenni Óðinsvéa. Hans Christian Andersen-flugvöllur Íslenski karlmaðurinn sem lést í fallhlífaslysi á sunnudag var nemandi í lýðháskóla á Fjóni. Rannsókn málsins er í höndum lögreglu og dönsku fallhlífarsamtakanna. Maðurinn var 24 ára og nemandi í lýðháskólanum Nordfyns sem er á Fjóni. Greint er frá andláti hans í færslu á Facebook-síðu skólans. „Það er með miklum trega sem við í Nordfyns Højskole greinum frá því að einn nemandi skólans lést í hörmulegu slysi í fallhífarstökki í gær," segir í færslunni. Þar kemur fram að slysið hafi átt sér stað í fallhlífarmiðstöð í Óðinsvéum á Fjóni en það sé viðurkennd fallhlífarmiðstöð á vegum dönsku fallhlífarsamtakanna (Dansk Faldskærms Union). Skólinn eigi í samstarfi við miðstöðina svo það standi nemendunum til boða að læra og prófa fallhlífarstökk. „Samkvæmt dönsku fallhlífarsamtökunum benda fyrstu upplýsingar til þess að slysið hafi orðið við lendingu með opna fallhlíf. Lögregla og björgunaraðilar voru á vettvangi og rannsóknarnefnd dönsku fallhlífarsamtakanna var einnig á vettvangi til að rannsaka atburðarásina í samvinnu við lögreglu," segir í færslu skólans. Aðstandendur hafi verið látnir vita og öllum sem hlut eiga að máli hefur verið boðin áfallahjálp. „Hugur okkar er hjá fjölskyldu, vinum og samnemendum nemandans. Skólinn hefur virkjað neyðaráætlun og býður nemendum og starfsfólki stuðning á þessum erfiðum tímum."