Hand­teknu hafa komið áður við sögu hjá lög­reglu

Brotaþoli er ekki talinn í lífshættu. Vísir/Vilhelm

Tveir voru handteknir í Árbænum í tengslum við stórfellda líkamsárás í gærkvöldi. Þeir eru enn í haldi lögreglu og bíða þess að verða yfirheyrðir.

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um klukkan 18 í gærkvöldi. Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

„Handteknu bíða þess að verða yfirheyrðir í dag og eru enn í haldi lögreglu,“ segir hann.

Einn var fluttur á bráðamóttöku til skoðunar en er ekki talinn vera í lífshættu. Engum vopnum var beitt en segir Ásmundur að einn hlutur hafi verið notaður sem ekki sé hægt að telja sem vopn.

Hinir handteknu hafa áður komið við sögu lögreglu. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hver næstu skref verða og verður hún ekki tekin fyrr en að yfirheyrslum loknum.

