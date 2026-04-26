Framíkalli svarað með poti í oddvitarimmu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins og Jónas Már Torfason oddviti Samfylkginarinnar í Kópavogi tókust á í Sprengisandi í morgun.
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins og Jónas Már Torfason oddviti Samfylkginarinnar í Kópavogi tókust á í Sprengisandi í morgun. Skjáskot

Hart var á tekist þegar oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í Kópavogi mættu í Sprengisand í morgun. Raunar svo hart að átökin urðu líkamleg, ef svo má segja. Ásdís Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs varð svo um þegar Jónas Már gerði atlögu að orðinu að hún potaði í hann.

Oddvitar tveggja stærstu flokkanna í Kópavogi munnhjuggust um velferðarmálin, leikskólamálin og ársreikningin í Sprengisandi á Bylgjjunni í morgun. Þau mættu klár í slaginn bæði tvö og kepptust um orðið og að segja fullyrðingar andstæðingsins rangar.

Það snögghitnaði hins vegar í kolunum þegar Ásdís Kristjánsdóttir vatt sér að ávinningi af rekstri bæjarins. Hún sagði hann fólginn í bættri þjónustu og lægri fasteignagjöldum en þá gat Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi, ekki á sér staðið.

„Ég verð að fá að leiðrétta því hún er að segja ósatt,“ sagði hann og þá fauk verulega í Ásdísi.

Klippa: Framíkalli svarað með poti

Þeir sem hlustuðu á þáttinn í útvarpi hafa ekki orðið vör við annað en mælskubrögðin en þau dugðu ekki í þetta skiptið. Ásdís, í von um að fá aftur orðið eftir þetta óumbeðna innskot, potaði tvisvar í höndina á andstæðingi sínum.

„Mér finnst þetta svo vondur ávani hjá Jónasi. Hann grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég leyfi þér að tala, leyfð þú þá mér að tala,“ segir Ásdís og Kristján þáttastjórnandi segir að koma muni að Jónasi Má senn.

Mest lesið