Framíkalli svarað með poti í oddvitarimmu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. apríl 2026 22:40 Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins og Jónas Már Torfason oddviti Samfylkginarinnar í Kópavogi tókust á í Sprengisandi í morgun. Skjáskot Hart var á tekist þegar oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í Kópavogi mættu í Sprengisand í morgun. Raunar svo hart að átökin urðu líkamleg, ef svo má segja. Ásdís Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs varð svo um þegar Jónas Már gerði atlögu að orðinu að hún potaði í hann. Oddvitar tveggja stærstu flokkanna í Kópavogi munnhjuggust um velferðarmálin, leikskólamálin og ársreikningin í Sprengisandi á Bylgjjunni í morgun. Þau mættu klár í slaginn bæði tvö og kepptust um orðið og að segja fullyrðingar andstæðingsins rangar. Lesa má greinargóða úttekt á því sem fór oddvitanna á milli í fréttinni hér að neðan. Það snögghitnaði hins vegar í kolunum þegar Ásdís Kristjánsdóttir vatt sér að ávinningi af rekstri bæjarins. Hún sagði hann fólginn í bættri þjónustu og lægri fasteignagjöldum en þá gat Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi, ekki á sér staðið. „Ég verð að fá að leiðrétta því hún er að segja ósatt," sagði hann og þá fauk verulega í Ásdísi. Klippa: Framíkalli svarað með poti Þeir sem hlustuðu á þáttinn í útvarpi hafa ekki orðið vör við annað en mælskubrögðin en þau dugðu ekki í þetta skiptið. Ásdís, í von um að fá aftur orðið eftir þetta óumbeðna innskot, potaði tvisvar í höndina á andstæðingi sínum. „Mér finnst þetta svo vondur ávani hjá Jónasi. Hann grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég leyfi þér að tala, leyfð þú þá mér að tala," segir Ásdís og Kristján þáttastjórnandi segir að koma muni að Jónasi Má senn. Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Sprengisandur