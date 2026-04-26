„Hann grípur alltaf fram í“: Oddvitar beðnir um að sýna hvor öðrum kurteisi

Oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í Kópavogi kepptust við að segja fullyrðingar hvors annars rangar í umræðum á Sprengisandi í dag. Tekist var á um velferðarmál, leikskólamál og ársreikning bæjarins.
Í upphafi þáttarins hrósaði Ásdís sigri yfir afrekum bæjarstjórnar á kjörtímabilinu sem hún segir meðal annars felast í ánægju bæjarbúa með snjómokstur, þjónustu gagnvart barnafjölskyldum og eldri borgurum, íþróttastarf og menningu.
Þegar hún vatt sér að ávinningi af rekstri bæjarins í formi bættrar þjónustu og lægri fasteignagjalda gerði Jónas Már atlögu að orðinu.
„Ég verð að fá að leiðrétta því hún er að segja ósatt,“ segir hann og fær þau svör frá Kristjáni þáttarstjórnanda að hann komist senn að.
„Mér finnst þetta svo vondur ávani hjá Jónasi. Hann grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég leyfi þér að tala, leyfð þú þá mér að tala,“ segir Ásdís.
Jónas Már gerir aðra atlögu að orðinu meðan Ásdís vindur sér að fasteignagjöldum í Kópavogi, sem séu þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu.
Jónas Már segir að ýmislegt megi gera betur í bænum og nefnir sömuleiðis málefni barna og eldri borgara.
Hann segir barnafólk í Kópavogi greiða hæstu leikskólagjöld á landinu. Kópavogsbúar greiði hundruðum þúsunda meira en til dæmis Mosfellingar, þar sem Samfylkingin er í meirihluta, fyrir sambærilega leikskólaþjónustu.
„Barnafólk er að flytja úr bænum og skyldi það nú vera að það sé vegna þess að það er sífellt verið að velta kostnaði yfir á þessar barnafjölskyldur?“
Ásdís grípur inn í og segir Jónas Má boða Reykjavíkurleiðina í leikskólamálum, sem hann skýtur inn í að sé ósatt.
„Það sem er verið að boða er að þá mun lokunardögum fjölga. Lokunardagar í Reykjavík hafa snert á 70% barna í Reykjavík á meðan þeir hafa ekki snert á neinum í Kópavogsmódelinu hjá okkur. Við erum líka með fullmannaða leikskóla og við erum að bjóða börnum leikskólavist frá tólf mánaða aldri.
Hér er Samfylkingin að segja að við séum með hæstu leikskólagjöld á landinu. Á meðan þetta er jafnaðarmannaflokkur þá myndi ég nú halda að Samfylkingin myndi nú horfa til þess að við erum með mjög rúma afslætti,“ segir Ásdís og nefnir meðal annars að þriðjungur foreldra í Kópavogi nýti sér gjaldfrjálsa leikskólavist.
Jónas Már segir sífellt reynt að draga upp þrumuskýjamynd af Reykjavíkurmódelinu en það sé ekki ætlun Samfylkingarinnar að innleiða Reykjavíkurmódelið.
„Við erum í Kópavogi, við erum að reyna að takast á við áskoranirnar sem eru í Kópavogi og þar er það staðreynd að fólk borgar miklu hærri leikskólagjöld en víðast hvar annars staðar, jafnvel þar sem er verið að veita þjónustu til tólf mánaða. Við viljum bara mæta fólki þar sem það er erfiðast. Við erum að tala um 100 prósent systkinaafslátt. Það hefur ekki áhrif á mönnun,“ segir Jónas Már.
Þá nefnir hann þjónustu við fatlaða sem einkennist af löngum biðlistum. Einungis sé verið að veita þeim þjónustu sem eru í fyrsta af þremur flokkum við mat á stuðningsþörf.
„Það er verið að vanrækja hérna lögbundin verkefni af því að foreldrarnir geta bara sinnt þeim,“ segir Jónas Már en Ásdís skýtur inn í að hann hafi ekki rétt fyrir sér.
„Þetta er bara nýupptekið, upp úr minnisblaði sem er bara nýbirt frá velferðarsjóði Kópavogsbæjar. Staðan er samt sem áður sú að það er ekki verið að veita sérþjónustu. Þetta er lögbundin þjónusta og ég á erfitt með að gefa stig fyrir það að hrósa sér fyrir góðan rekstur þegar lögbundin verkefni eru vanrækt,“ segir Jónas Már.
Þá bendir hann á að rekstur bæjarins sé fyrst og fremst fjármagnaður af einskiptistekjum af lóðum, sem Ásdís skýtur enn og aftur inn í að sé rangt.
„Það er verið að fjárfesta umfram þessar tölur. Það er verið að selja lóðir á Vatnsendanum til þess að fjárfesta fyrir hitt og þetta.
Það er verið að selja sófann úr íbúðinni til þess að kaupa sér PlayStation í staðinn fyrir að kaupa í matinn eða borga reikninga. Og það er bara ekki ábyrgur rekstur.
Það er verið að selja sófann úr íbúðinni til þess að kaupa sér PlayStation í staðinn fyrir að kaupa í matinn eða borga reikninga. Og það er bara ekki ábyrgur rekstur.
segir Jónas Már.
Ásdís segir dapurlegt að hlusta á orð Jónasar þegar forgangsröðunin hafi fyrst og fremst snúið að velferðarmálum á kjörtímabilinu. Hún segir bæjarstjórn hafa aukið útgjöld til velferðarmála um 36 prósent á kjörtímabilinu.
„Er það mikið eða lítið? Til annarra málaflokka hefur þetta verið undir 10 prósent. Þannig að það er rangt að halda því fram að við höfum ekki sett þessi mál á oddinn,“ segir Ásdís.
„Það er hægt að gera betur,“ skýtur Jónas Már inn í.
„Þú getur þá rætt það við Samfylkinguna sem er við völd hér vegna þess að þessi málaflokkur er vanfjármagnaður af hálfu ríkisins,“ segir Ásdís.
Þá vindur hún sér að ársreikningi bæjarins fyrir síðasta ár sem hún segir bestu afkomu Kópavogsbæjar í átján ár. Skuldir hafi sömuleiðis lækkað á kjörtímabilinu, skuldahlutfall farið úr 86% í 68 prósent.
„Veistu hvernig það er gert?“ spyr Ásdís og heldur áfram:
„Það er gert með því að hagræða á hverju einasta ári. Við erum búin að, ég er búin að lækka laun bæjarstjóra. Ég er búin að lækka laun bæjarfulltrúa.“
„Þetta er rangt. Þetta er lygi,“ segir Jónas Már.
„Vitið þið hvað, þetta er ekki hægt,“ segir Ásdís. „Ég er búin að sameina stofnanir...“
„Hvað lækkuðu launin þín mikið, Ásdís?“ skýtur Jónas Már inn í.
„Kristján, finnst þér þetta í lagi?“ segir Ásdís.
„Þið verðið að sýna hvort öðru kurteisi,“ segir Kristján þáttastjórnandi.
„Ég er búin að fækka pólitískum nefndum á fundum. Ég er búin að fækka stöðugildum í stjórnsýslunni. Þetta telur allt en þetta hefur ekki haft áhrif á þjónustu gagnvart bæjarbúum. Það skiptir nefnilega máli þegar verið er að standa vörð um góðan rekstur að vera ekki alltaf statt og stöðugt að auka þjónustuna, bæta í.“