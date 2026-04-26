Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Hákon Arnar Haraldsson, var í byrjunarliði Lille sem vann mikilvægan sigur á Paris í frönsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 1-0 sigur Lille, liðið er í harðri baráttu um Meistaradeildarsæti.
Hákon spilaði 78 mínútur í leik dagsins þar sem Matías Fernández skoraði eina mark leiksins á 26.mínútu úr vítaspyrnu.
Lille tekur stigin þrjú og er því alls komið með 57 stig og lyftir sér upp í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar. Þar er liðið með sama stigafjölda og Lyon í fjórða sætinu en betri markatölu.
Þá eru sex stig upp í Lens í öðru sætinu og tólf stig upp í topplið Paris Saint-Germain sem er komið langt með að tryggja sér franska meistaratitilinn. Lens og PSG eiga bæði leik til góða á Lille og Lyon.