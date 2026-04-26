GDRN búin að eiga: „Sumarið mætti með litlu systur“

Guðrún Eyfjörð betur þekkt sem tónlistarkonan GDRN var að eignast sitt annað barn með sambýlismanni sínum Árna Steini Steinþórssyni lækni og handboltakappa. Þetta tilkynnir parið á samfélagsmiðlum.
„Sumarið mætti með litlu systur og allt er fullkomið,“ skrifar tónlistarkonan knáa við færslu þar sem hún birtir mynd af börnunum sínum tveimur. Fyrir eiga þau þriggja ára gamlan dreng sem fæddist 25. júlí 2022.
Parið byrjaði saman árið 2020 og augljóst er að lífið leikur við þau. Guðrún greindi frá óléttunni á sínum tíma á tónleikum í nóvember.
