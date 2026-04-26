Krónu kastað fyrir aurinn í fjár­mögnun skóla

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins. vísir/vilhelm

Skólar á Suðurnesjum eru vanfjármagnaðir þar sem ekki er tekið tillit til þess hversu hátt hlutfall nemenda er með erlendan bakgrunn, segir þingmaður Framsóknar. Verði ekki ráðist í endurskoðun á úthlutun til skólanna skapist stór og mikil vandamál síðar meir. Rannsóknir sýni að líðan barna á svæðinu fari versnandi þegar líður á skólagönguna.

„Raunfjármagn til grunnskóla er lægra á Suðrunesjum en annars staðar á landinu þó að þörfin sé meiri og það skýrist af því að það er mun meiri fjölbreytileiki í grunnskólum á Suðurnesjum. Þar er sérstaklega hátt hlutfall barna af erlendum uppruna, sem er heilt yfir í kringum 28 prósent en hærra ef maður horfir á einstaka skóla,“ segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar sem hefur vakið athygli á málinu á Alþingi undanfarið. 

Hún bendir á að hlutfall barna með erlendan bakgrunn sé um sjötíu prósent í Háaleitisskóla á Ásbrú og fimmtíu prósent í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. Þessu fylgi meiri þjónustuþörf.

„Og það eru þessir þættir sem úthlutunarmódel jöfnunarsjóðsins, sem er að úthluta til grunnskólanna, nær ekki utan um. Úthlutunarmódelið horfir á þætti eins og fjölda nemenda, staðsetningu skóla og annað en það eru þessir þjónustuþættir sem vega sérstaklega þungt á Suðurnesjum, fjármögnunarlíkanir nær ekki utan um það,“ segir Halla.

Tækifæri innan skólanna

Innan grunnskólanna sé tækifæri til þess að skapa samheldni í samfélaginu.

„Okkur er tamt að tala um að við viljum ekki sjá hópamyndun á milli þeirra sem hafa flutt hingað til lands og þeirra sem hafa búið hér eða fæðst hér. Það eru stærstu tækifærin í grunnskólanum til þess að jafna stöðuna og jafna tækifærin, að allir fái öfluga menntun,“ segir Halla. 

Halla Hrund bendir á að hlutfall barna með erlendan bakgrunn sé um sjötíu prósent í Háaleitisskóla á Ásbrú.vísir/Vilhelm

„Um leið og við erum að spara hér erum við í raun og vera að kasta krónunni fyrir aurinn. Af því að það er þá bara seinna sem félagslegar áskoranir og vandamál kvikna og við sjáum það strax á íslensku æslulýðsrannsókninni að þó að börn byrji vel í grunnskólum á Suðurnesjum versnar líðan hraðar sem birtist til dæmis séstaklega hjá ungum stúlkum í tíunda bekk.“

Hún telur mikilvægt að taka á málinu í fjármálaáætlun sem nú er til umfjöllunar á Alþingi. „Og ég veit að ráðherra barnamála hefur lagt mikla áherslu á að jafna tækifæri barna óháð efnahag, óháð bakgrunni, og það eru tækifæri núna til þess að breyta þessu.“

