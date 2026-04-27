Lífið

Gummi Tóta og Guð­björg keyptu á 145 milljónir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gummi og Guðbjörg hafa fundið sér nýtt heimili í Kópavoginum.
Gummi og Guðbjörg hafa fundið sér nýtt heimili í Kópavoginum.

Knattspyrnumaðurinn Guðmundur Þórarinsson, betur þekktur sem Gummi Tóta, og rekstrarverkfræðingurinn Guðbjörg Ósk Einarsdóttir hafa fest kaup á 144,3 fermetra raðhúsi að Faldarhvarfi 8 í Kópavoginum fyrir 144,9 milljónir króna.

Parið á von á öðru barni sínu saman en þau fluttu nýverið aftur heim til Íslands eftir að hafa búið saman erlendis síðustu sex ár. Guðmundur spilaði á þeim tíma sem atvinnumaður í fjórum liðum í New York, í Álaborg, á Krít og í Jerevan í Armeníu og hafði þar áður spilað í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.

Guðmundur gekk til liðs við Íþróttabandalag Akraness fyrir sumarið en parið hefur þó greinilega ákveðið að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og fundu sér flott heimili í Hvörfunum í Kópavogi.

Um er að ræða 114 fermetra endaraðhús, byggt árið 2017, með þremur svefnherbergjum og þrjátíu fermetra bílskúr. Frá stofu er gengið út á rúmlega hundrað fermetra timburpall með heitum potti og fyrir framan er steypt upphitað bílaplan.

Húsinu fylgir stór bílskúr.

Stutt er úr eldhúsinu í stofuna.

Flott fataherbergi.

Fasteignamarkaður Kópavogur ÍA Besta deild karla


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

