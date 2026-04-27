Gummi Tóta og Guðbjörg keyptu á 145 milljónir Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. apríl 2026 11:11 Gummi og Guðbjörg hafa fundið sér nýtt heimili í Kópavoginum. Aðsend/Landmark Knattspyrnumaðurinn Guðmundur Þórarinsson, betur þekktur sem Gummi Tóta, og rekstrarverkfræðingurinn Guðbjörg Ósk Einarsdóttir hafa fest kaup á 144,3 fermetra raðhúsi að Faldarhvarfi 8 í Kópavoginum fyrir 144,9 milljónir króna. Parið á von á öðru barni sínu saman en þau fluttu nýverið aftur heim til Íslands eftir að hafa búið saman erlendis síðustu sex ár. Guðmundur spilaði á þeim tíma sem atvinnumaður í fjórum liðum í New York, í Álaborg, á Krít og í Jerevan í Armeníu og hafði þar áður spilað í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Guðmundur gekk til liðs við Íþróttabandalag Akraness fyrir sumarið en parið hefur þó greinilega ákveðið að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og fundu sér flott heimili í Hvörfunum í Kópavogi. Um er að ræða 114 fermetra endaraðhús, byggt árið 2017, með þremur svefnherbergjum og þrjátíu fermetra bílskúr. Frá stofu er gengið út á rúmlega hundrað fermetra timburpall með heitum potti og fyrir framan er steypt upphitað bílaplan. Húsinu fylgir stór bílskúr. Stutt er úr eldhúsinu í stofuna. Flott fataherbergi. Fasteignamarkaður Kópavogur ÍA Besta deild karla