Fjórir sitja nú í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á ætluðum innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með gámaflutningaskipinu Dettifossi. Lögregla hefur ráðist í húsleit hjá tveimur þeirra.
Málið kom upp í Sundahöfn 6. apríl þegar lögregla og tollgæsla fóru um borð í Dettifoss. Tveir sakborninganna eru starfsmenn Eimskips og sitja í gæsluvarðhaldi til 28. apríl. Þriðji maðurinn, sem hefur verið í haldi frá upphafi málsins, situr inni til 5. maí. Sá fjórði var úrskurðaður í gær í gæsluvarðhald til 30. apríl.
Húsleitin var gerð hjá manninum sem situr inni til 5. maí og þeim sem var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 30. apríl.
Í fyrri málum hefur lögregla miðað við að úr einum lítra af amfetamínbasa megi vinna um fjögur kíló af fíkniefnum. Sé sama viðmið lagt til grundvallar gætu fjórtán lítrar numið um 56 kílóum af tilbúnu efni. Miðað við fimm þúsund krónur grammið væri götuvirðið um 280 milljónir króna.
Málið kemur upp eftir að lögregla hefur stöðvað fjölda tilrauna til fíkniefnainnflutnings síðasta árið. Á síðasta ári var lagt hald á metmagn fíkniefna hér á landi, þar á meðal 106 kíló af kókaíni. Miðað við 20 til 25 þúsund krónur grammið gæti götuvirði þess magns verið frá rúmlega tveimur milljörðum upp í 2,6 milljarða króna.
Stór mál hafa einnig komið upp á þessu ári. Í einu þeirra hefur verið greint frá um 45 kílóum af kókaíni. Með sömu forsendum gæti það jafngilt 900 milljónum til rúmlega 1,1 milljarðs króna á götumarkaði.
Rannsókn Dettifossmálsins beinist nú meðal annars að því hvernig efnin komust um borð í skipið, hverjir komu að flutningnum og hvort málið teygi sig víðar en til þeirra fjögurra sem nú sitja í gæsluvarðhaldi.