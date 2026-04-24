Safna gögnum um ferðamanninn og meta stöðuna daglega Telma Tómasson skrifar 24. apríl 2026 14:57 Háifoss í Þjórsárdal. Vísir/Kjartan Rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi aflar nú gagna um erlenda ferðamanninn sem leitað var að árangurslaust í byrjun vikunnar í nágrenni við Háafoss í Þjórsárdal. Á meðan leit stóð yfir var hún umfangsmikil og beindist einkum að svæði í námunda við þann stað sem bifreið ferðamannsins fannst nærri Hólaskógi, en þaðan liggur vegur að útsýnisstað á móts við Háafoss. Leitinni var frestað í fyrrakvöld þar sem nær engar vísbendingar fundust um hugsanlegar ferðir mannsins, en teknir hafa verið daglegir stöðufundir síðan til að meta framhaldið. Staðan verður tekin aftur á mánudag. Þangað til safnar rannsóknardeildin gögnum og freistar þess að finna upplýsingar um ferðamanninn og mögulegar ferðir hans hérlendis. Björgunarsveitir Lögreglan