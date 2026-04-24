Minnisvarði um eldgosið í Heimaey verður vígður þann 12. maí en á athöfninni munu Hanna Katrín Friðriksdóttir atvinnuvegaráðherra og listamaðurinn Ólafur Elíasson vera meðal ræðumanna. Eyjamenn töldu sumir hverjir að verkið væri röskun á svæðinu en eftir kynningu sem haldin var á íbúafundi virðist sem fólk hafi róast. Þar kom fram að hægt væri að láta verkið hverfa sporlaust.
„Ég er gríðarlega spenntur fyrir þessu,“ segir Páll Magnússon í samtali við Vísi en hann er oddviti bæjarmálafélagsins Fyrir Heimaey, sem er annar af flokkunum sem mynda meirihluta í bæjarstjórn. Þann tólfta maí verður fyrri hluti verksins vígður og er öllum áhugasömum velkomið að fjölmenna á athöfnina.
„Þetta verður þannig að listamaðurinn sjálfur kemur ásamt sínu fylgdarliði frá Berlín, stúdíóið hans er þar og margir hafa komið að verkinu þaðan. Síðan kemur allavega atvinnuvegaráðherra, Hanna Katrín, ásamt sínu fylgdarliði,“ segir Páll og útskýrir að verkið sé í raun tveir hlutar: kúpullinn og svo göngustígur í kringum gíginn.
„Þarna er verið að víga þennan fyrri hluta sem er þessi skáli eða kúpull sem listamaðurinn hannaði og var smíðaður í Þýskalandi og markar upphafið að því að ljúka við göngustíginn í kringum gíginn sem er órjúfanlegur þáttur af upplifuninni,“ bætir hann við.
Hann segir skiljanlegt að íbúar í Eyjum hafi haft orð á því að verkið gæti raskað náttúrufegurðinni á svæðinu sem hefur líka mikla tilfinningalega þýðingu fyrir Eyjamenn. En það hafi huggað marga að komast að því að verkið er með öllu afturkræft.
Verkið var unnið í samstarfi við fjölmarga listamenn og kom arkitektastofan Landslag að því ásamt fleirum að sjá til þess að allar framkvæmdir við þetta yrðu afturkræfar.
„Ég held að eftir að Ólafur, listamaðurinn, kom í heimsókn til Vestmannaeyja og hélt fund með íbúum í Eldheimum þar sem þetta var kynnt þá hafi fólk geta andað léttar. Ef til þess kemur eftir hundrað eða tvö hundrað ár að það eigi ekki lengur að standa þá væri til dæmis hægt að loka stígnum og láta allt hverfa án nokkurra ummerkja,“ segir Páll en hann tjáir blaðamanni einnig að verkið muni bæta öryggi á svæðinu.
Páll segir aðalkostinn við þetta vera að með göngustígnum sé náttúran vernduð og með því á hann við að í stað þess að það haldi áfram að myndast þarna alls konar troðningar þá verði ákveðin leið fyrir fólk til að ganga eftir. Þessi troðningar séu margir hverjir nálægt brúninni og það geti verið hættulegt að fara eftir þeim.
„Sumir af þessum troðningum eru alveg við brúnina og göngustígur mun þannig verja jarðveginn og sömuleiðis tryggja bætt öryggi þeirra sem ganga hringinn,“ segir Páll.
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segist vona eindregið að Landeyjarhöfn verði komin í gagnið á næstunni og að allir sem ætli sér til Eyja fyrir athöfnina geti mætt. Þá segir Páll að áætlað sé að seinni hluti verksins, göngustígurinn, verði fullbúinn fyrir lok árs en að framkvæmdir standi yfir í sumar.
Listamaðurinn Ólafur Elíasson fær hátt í 88,5 milljónir króna frá ríkinu og Vestmanneyjabæ fyrir minnisvarða um eldgosið í Heimaey sem til stendur að reisa á Eldfelli. Þá er ótalinn kostnaður vegna gerðar göngustígs og annarra framkvæmda sem fyrirhugaðar eru á svæðinu en áætlaður heildarkostnaður gæti numið allt að 220 milljónum. Ríflega sex hundruð manns hafa skrifað undir undirskriftalista þar sem minnisvarðanum er mótmælt.