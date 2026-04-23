Logi sá um sitt en liðsfélagarnir brugðust

Logi Tómasson var sá eini sem skoraði úr sinni vítaspyrnu fyrir Samsunspor og liðið féll því úr leik með 1-3 tapi gegn Trabzonspor í átta liða úrslitum tyrkneska bikarsins.
Leiknum lauk með markalausu jafntefli en Trabzonspor tryggði verðskuldaðan sigur í vító.
Samsunspor spilaði fínan fyrri hálfleik og fékk færi til að taka forystuna en tókst ekki að nýta þau. Trabzonspor vaknaði svo til lífsins þegar líða fór á leikinn og var búið að taka völdin á vellinum þegar flautað var til hálfleiks.
Samspunspor missti svo mann af velli um miðjan seinni hálfleik þegar Chrerif Ndiaye fékk sitt seinna gula spjald. Trabzonspor gekk á lagið og ógnaði grimmt, en tókst ekki að koma boltanum í netið.
Samsunspor hélt síðan áfram að verjast vel þungum sóknum hjá Trabzonspor í framlengingunni og vítaspyrnukeppni þurfti til að finna sigurvegarann.
Þessi hetjulega barátta varð hins vegar að engu því Samsunspor klúðraði fyrstu þremur vítaskotum sínum.
Logi Tómasson losaði liðið úr snörunni með því að skora úr fjórðu spyrnunni en Ernest Muci skoraði úr næstu spyrnu Trabzonspor og tryggði sigurinn.
Samsunspor er því úr leik í tyrknesku bikarkeppninni og siglir lygnan sjó í deildarkeppninni, í 7. sæti og með engan séns á því að ná Evrópusæti í síðustu fjórum umferðunum.