Sigga Ósk er Ungfrú Ísland Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. apríl 2026 22:56 Hún var sennilega þekktasti keppandinn í ár enda áður birst á sjónvörpum landsmanna þegar hún keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins. Sigga Ósk sigraði Ungfrú Ísland 2026. Nítján stúlkur kepptust um að fá titilinn Ungfrú Ísland í Gamla Bíó nú í kvöld. Þær gengu meðal annars um á sundfötunum, svöruðu spurningum um málefni líðandi stundar og ræddu málefni sem brenna á þeim. Sigga Ósk, sem heitir í raun Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, er 26 ára söngkona, kennari og leikkona með B.Ed-gráðu í kennslufræðum og diplómugráðu frá tónsmíðaskólanum LIMPI. Hægt verður að horfa á keppnina í heild innan skamms.