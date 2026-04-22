Lífið

Sigga Ósk er Ung­frú Ís­land

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hún var sennilega þekktasti keppandinn í ár enda áður birst á sjónvörpum landsmanna þegar hún keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins.
Sigga Ósk sigraði Ungfrú Ísland 2026. 

Nítján stúlkur kepptust um að fá titilinn Ungfrú Ísland í Gamla Bíó nú í kvöld. Þær gengu meðal annars um á sundfötunum, svöruðu spurningum um málefni líðandi stundar og ræddu málefni sem brenna á þeim. 

Sigga Ósk, sem heitir í raun Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, er 26 ára söngkona, kennari og leikkona með B.Ed-gráðu í kennslufræðum og diplómugráðu frá tónsmíðaskólanum LIMPI.

Hægt verður að horfa á keppnina í heild innan skamms.

Ungfrú Ísland


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.