Bikarþynnka herjaði á Orra og Real Sociedad

Nýkrýndi spænski bikarmeistarinn Orri Steinn Óskarsson og liðsfélagar hans í liði Real Sociedad áttu erfitt uppdráttar gegn Getafe í spænsku úrvalsdeildinni í kvöld. Sannkallaður þynnkudagur í bikarþynnkunni sem endaði með 1-0 tapi.
Glæstum sigri Real Sociedad um síðustu helgi í úrslitaleik spænska konungsbikarsins gegn Atletico Madrid hefur verið vel fagnað í San Sebastian undanfarna daga. Enda rík ástæða til.
Bikarmeistararnir nýkrýndu reyndu að halda sigurhátíðinni gangandi með öðrum sigri í kvöld en sjálfsmark frá Jon Gorrotxategi kórónaði einhvern veginn þynnkudaginn fyrir Real Sociedad og tryggði Getafe sigur.
Orri Steinn var í byrjunarliði Real Sociedad í kvöld og spilaði allan leikinn sem eru þó góðar fréttir því íslenski landsliðsfyrirliðinn er kominn á fullt eftir meiðslahrjáða tíma og um að ræða fyrsta leikinn í mjög langan tíma þar sem hann spilar allar mínúturnar.
Sigur Getafe sér til þess að liðið lyftir sér upp fyrir Real Sociedad í 7.sæti spænsku úrvalsdeildarinnar. Tveimur stigum munar á liðunum í sjöunda og áttunda sæti þegar að 32 umferðir hafa verið spilaðar.