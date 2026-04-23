Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Í nýrri umfjöllun danska blaðsins Berlingske um íslenskan sjávarútveg er máluð upp mynd af Íslandi sem Sikiley Norðursins.
Í greininni er því haldið fram að á Íslandi hafi „ólígarkar“ útgerðarinnar tögl og hagldir á grundvelli ótta, græðgi og pólitískra áhrifa. Fjallað er um náin tengsl sjávarútvegsins og Sjálfstæðisflokksins, meintar mútugreiðslur Samherja í Namibíu og sérstaka „skæruliðadeild“ fyrirtækisins sem stóð fyrir skipulögðum árásum á blaðamenn.
Hugðist einhver ætla að láta útgerðina njóta vafans fór sú ráðagerð fyrir lítið: Í byrjun viku fréttist að skæruliðar hefðu haft í hótunum við danska blaðamanninn og ráðið honum frá því að fjalla um málið.
En skiptir það einhverju máli að Ísland sé lauslátasta nunnan í klaustrinu?
Forsvarsmenn tæknifyrirtækisins Anthropic vöruðu við því á dögunum að nýjasta gervigreindarlíkan fyrirtækisins, Claude Mythos, væri svo öflugt að ekki væri óhætt að gera það aðgengilegt almenningi.
Sögðu þeir líkanið hafa fundið meira en þúsund öryggisbresti í þekktustu stýrikerfum og vöfrum heims. Ef óprúttnir aðilar notuðu það til að brjótast inn í mikilvæg tölvukerfi gætu afleiðingarnar orðið geigvænlegar.
Anthropic kvaðst aðeins mundu deila líkaninu með helstu tölvurisum svo að þeir gætu byggt upp varnir um hugbúnað sinn gegn mögulegum árásum.
Mörgum þótti framganga Anthropic enn ein sönnun þess að fyrirtækið væri siðferðisrisi gervigreindarinnar – stuttu fyrr hafði fyrirtækið staðið uppi í hárinu á stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og neitað að heimila að gervigreind þess knúði sjálfvirk vopn án mannlegrar aðkomu.
Einhverjir veltu því hins vegar fyrir sér hvort ásetningur Anthropic væri jafn óeigingjarn og fyrirtækið lét í veðri vaka.
Sumir hafa sakað Anthropic um það sem kallað er á ensku „regulatory capture“, eða: Að reyna að fanga regluverkið.
Er fyrirtækinu gefið að sök að ýkja þá ógn sem stafar af nýjasta líkani þess í þeim tilgangi að fá stjórnvöld til að setja strangar reglur um gervigreindariðnaðinn og jafnvel binda slíka starfsemi sérstökum leyfum.
Þau stórfyrirtæki, sem þegar hafa haslað sér völl á sviði gervigreindar, hefðu fjárhagslegt bolmagn til að uppfylla þungar kvaðir. Ný fyrirtæki hefðu það hins vegar ekki.
Regluverkið yrði þannig varnargarður sem tryggði risunum samkeppnisyfirburði.
Vandfundinn er sá atvinnuvegur, sem regluverkið verndar jafnhatrammlega og íslenskur sjávarútvegur. Kvótakerfið er varnarmúr sem ekki nokkur nýgræðingur kemst í gegnum.
Í umfjöllun Berlingske kvaðst Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, hafa reynt að breyta kerfinu og kallað eftir því að hluti kvótans yrði settur til hliðar og seldur á uppboði á hverju ári.
Aðspurður hvers vegna það hafi ekki orðið að veruleika svarar Daði: „Leyfið mér að orða það svona: Það er mjög öflugur pólitískur þrýstihópur.“
Sumum kann að þykja saklaust hlutskipti að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.
En ef einhver ætti að gjalda varhug við tilraunum atvinnugreinar til að fanga regluverkið er það íslensk þjóð.
Við Íslendingar eigum eitt frægasta skólabókardæmið um föngun regluverks: Íslenska bankahrunið.
Væri ekki rétt, í ljósi sögunnar, að fjármálaráðherra upplýsti um hverjir það eru sem standa fyrir slíkum bellibrögðum og hvaða kúnstum þeir beita?
Skýrslur hafa verið skrifaðar af minna tilefni.
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.