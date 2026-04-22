Íslendingalið Brann, sem spilar undir stjórn Freys Alexanderssonar, tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik norska bikarsins með sigri gegn Álasundi. Lokatölur urðu 2-1 sigur Brann.
Jón Dagur Þorsteinsson og Kristall Máni Ingason byrjuðu báðir á meðal varamanna Brann í leik kvöldsins en liðin hefur gengið afleitlega í upphafi tímabils í norsku úrvalsdeildinni.
Gengi liðsins í norska bikarnum hefur hins vegar verið afburðagott. Brann komst í stöðuna 2-0 í kvöld áður en Elias Kristoffersen Hagen minnkaði muninn fyrir Álasund í stöðuna 2-1 en þar við sat.
Brann mun mæta Bodö/Glimt í úrslitaleiknum en liðið sló í gegn í Meistaradeild Evrópu á yfirstandandi tímabili.
Brann hefur sjö sinnum staðið uppi sem norskur bikarmeistari. Síðast árið 2022. Möguleiki fyrir Frey til þess að vinna sinn fyrsta stóra titil sem þjálfari liðsins.
Úrslitaleikur norska bikarsins verður spilaður þann 9.maí næstkomandi á Ullevaal leikvanginum í Osló.
Jón Dagur kom inn á 68.mínútu í leik kvöldsins. Kristall Máni kom ekki við sögu í leiknum.